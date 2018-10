Erste Biertanks schon gefüllt

Am Braukessel: Ronald Steinke und Wolf Mieczkowski vom Hotel Altstadtquartier eröffnen am 29. Oktober die neue Gasthausbrauerei BrauWerk. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Es gibt wieder Bier aus Schwedt. Die Gasthausbrauerei BrauWerk am Hotel Altstadtquartier hat die ersten Hektoliter eigenes Bier gebraut und in großen Tanks gelagert. Vier Biersorten sollen am 29. Oktober bereit stehen, wenn das neue Gasthaus eröffnet wird.

Freunde der Gastwirtschaft im Allgemeinen und gepflegter Bierbraukunst im Besonderen dürfen sich freuen. In drei Wochen eröffnet das neugebaute BrauWerk, Schwedts einzige Gasthausbrauerei. Das erste Bier hat Ronald Steinke, einer der beiden Betreiber des Hotels Altstadtquartier, bereits in den Braukesseln gebraut und in große Tanks abgefüllt. Ende dieser Woche ist es reif für die erste Verkostung. Zur Eröffnung können zunächst vier der sechs geplanten Biersorten aus dem Hahn gezapft werden. Übrigens auch aus einem Selbstzapfhahn am Bierstammtisch. Das Rotbier „Raffiniertes“, Schwedter Pils, das Schwarzbier „Schwarzstorch“ und das Kellerbier „Karthäuser“ lagern bereits in den Tanks. Hinzu kommen noch das Helle Odertaler und das Hefeweizen „Schwedter Schlossgold“.

Die Vorfreude auf die neue Location mit der Schaubrauerei im Gastraum scheint riesig zu sein. „Für jedes Wochenende im Juni und Juli 2019 haben wir schon jetzt Anmeldungen für größere Feiern und für dieses Jahr gibt es schon jede Menge Anmeldungen von Weihnachtsfeiern. Das Interesse ist riesig, jeder fragt, wann es los geht“, berichtet Hotelbetreiber Wolf Mieczkowski. Zur Kulinarium, der Verbrauchermesse an den Uckermärkischen Bühnen am 20. Oktober, will sich die neue Gasthausbrauerei mit ersten Bierproben und der fertigen Speisekarte erstmals öffentlich vorstellen.

Auf der Baustelle der neuen Gastwirtschaft stattete Uckermark-Landrätin Karina Dörk den Bauherren am Dienstag einen Besuch ab und brachte ihre Freude über das neue Angebot für Landleute und Touristen zum Ausdruck. Noch wird in dem Neubau fleißig an Ausstattung und Beleuchtung des Gastraums für gut 100 Plätze geschraubt, an der Veranda zum Garten gewerkelt. Zwei Köche und vier Restaurantkräfte sind bereits eingestellt, einen weiteren Koch sucht das Hotel aktuell noch für die Restaurantküche. Das BrauWerk will neben einer Brauhauskarte mit passenden Bierspeisen wie Klößen oder Schnitzel in Bierpanade herzhafte deutsche Küche anbieten, verrät Wolf Mieczkowski.

Bier aus Schwedt wurde zuletzt bis 2005 im Turmbrauhaus gebraut. Auch dort standen die kupfernen Brauereikessel mitten im Gastraum. Heute stehen sie im Marstall Boitzenburg. Die Schwedter Brauereitradition geht bis 1732 zurück, damals wurde eine markgräfliche Karthausbrauerei in Schwedt erwähnt. Bis 1900 soll es die Amtsbrauerei am Karthaus gegeben haben und bis zum zweiten Weltkrieg die Dampfbrauerei Franz Dirksen.

Seit 2017 verzeichnet der Brauer-Bund eine Zunahme von Brauereien in Deutschland, mittlerweile gibt es mehr als 1400. Hauptgrund sind die bei jüngeren Bierfreunden beliebten Craftbiere, die sich regional unterscheiden und meist nur in kleinen Mengen gebraut werden. Mit vielen kleinen Brauereien, oft auch mit einer Gastronomie gekoppelt, erlebt das Brauhandwerk derzeit eine Renaissance.