Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Auf der größten Baustelle der Stadt tummeln sich die Handwerker. Im Dezember sollen die Arbeiten am 4,5-Millionen-Objekt „Altes Kaufhaus“ abgeschlossen sein. Das Haus ist weder innen noch außen wieder zu erkennen.

Vor wenigen Tagen sind die ersten Gerüste an der ernst-Thälmann-Straße gefallen. Die Fassade des einstigen Kaufhauses erstrahlt in neuem, hellen Putz. In der ersten Etage künden die Erker von der künftigen Nutzung. „Alle Zweiraum-Wohnungen auf dieser Seite haben solch einen Erker“, erklärt Per Kronfeldt vom Seelower Planungsbüro pro3. Er oder einer seiner Kollegen sind jeden Tag auf der Baustelle. „Wir haben schon viel geplant und betreut, aber das Haus liegt uns besonders am Herzen“, betont Planer Ralf Meier. Es sei das erste Haus am Platze und werde nach Fertigstellung ein echter Hingucker sein, ist er überzeugt. Beide loben die am Bau beteiligten Firmen, die fast alle aus Seelow oder der Umgebung kommen.

Im künftigen Sparkassenbereich montiert Trockenbauer Kai Bergemann von der Firma Schenk in Alt Tucheband die Einlegedecke – mit Akustikfunktion und jederzeit wieder herausnehmbar, um bei Bedarf an die darüber liegenden Leitungen zu kommen. Elektriker der Seelower Firma Krautzig verlegen letzte Leitungen, die Firma Breitmann aus Seelow installiert Zusatzheizungen in den Erkern. Die sind 5,6m2 groß, vergrößern den offenen Wohnbereich.

In allen zwölf Wohnungen sind die Sanitäranlagen fertig, die Fußböden (Vinyl in verschiedenen Farbnuancen) verlegt, die Wände gemalert. Ins Obergeschoss zieht auf der Seite der Küstriner Straße ein Arzt ein. Die Inneneinrichter sind vor Ort, nehmen Maß. So gut wie alle Einheiten im Haus sind vergeben, zeigt sich Hans Peter Thierfeld, Geschäftsführer der Seelower Wohnungsbaugesellschaft, Bauherr des Prestige-Objektes, erfreut. Es habe bereits die erste Begehung mit künftigen Mietern gegeben. Man habe angesichts der großen Nachfrage sogar zwischen den Bewerbern entscheiden müssen. In der letzten Bauphase gehe es jetzt noch um TV, Internet- und Telefonanschlüsse, die pünktlich zum Einzug zur Verfügung stehen sollen.

Derweil ist in einigen Bereichen noch Handarbeit nötig. In den hinteren Fluren werden Wände geputzt, laufen Restarbeiten an der Fassade, sind die Arkaden zu sanieren und vieles mehr. Auch im Keller herrscht emsiges Treiben. Die Räume sind jetzt trocken, erhalten zudem noch eine schützende Vorwand, um Nässe draußen zu halten. Die alten Holzfenster wurden aufgearbeitet, sehen aus wie neu, so wie auch der Rundbau auf dem Hof, in dem ebenfalls die alten abgeblätterten Holzfenster von der Tischlerei Müller aus Manschnow aufgearbeitet wurden. Sieben Firmen mit etwa 20 Leuten sind derzeit im und am Haus beschäftigt. „A und O ist die Abstimmung“, sagt Per Kronfeldt. Man müsse Engpässe oder Hindernisse im Voraus erkennen, sonst würden die Abläufe auf der großen Baustelle nicht funktionieren. Auch deshalb sei er mitunter bis zu dreimal täglich vor Ort. Denn der Fertigstellungstermin ist gesetzt. Im Dezember soll das einstige Kaufhaus als architektonische Perle der Stadt bezugsfertig sein. Dann kämen allerdings noch diverse Bauabnahmen, dämpft Kronfeldt Hoffnungen auf einen Einzug schon zu Weihnachten. Mitte Januar ist Übergabe. Eingeschlossen ist dann auch die Gestaltung des Außenbereiches unter Federführung des Landschaftsarchitekten Andreas Kittner aus Frankfurt.