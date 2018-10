Zehntklässler rüsten sich für Job-Einstieg

Und da wird der Kanal gespült: Denny Voigt, Schüler und Lehrer schauen in einen 20 Meter entfernten Gully hinab, um den Effekt zu beobachten. © Foto: Joachim Eggers

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) An der Morus-Oberschule im Hohenbinder Weg steht für die rund 50 Zehntklässler die ganze Woche über das Bewerbungstraining im Vordergrund. Schüler und Betriebe begrüßen das Angebot.

„Welche Rolle spielt wohl die Physik für diesen Beruf“, fragt Freimuth Urbicht, der Service- und Ausbildungsleiter des Autohauses Günter Neumann. Im Raum 207 der Morus-Oberschule am Hohenbinder Weg sitzt ihm die 16-jährige Justine Brade aus Fangschleuse gegenüber. Physik, antwortet sie, sei bei den Schrauben wichtig.

„Wenn man sie zu stark anzieht, geht die Schraube irgendwann ab, wenn man sie zuwenig anzieht, auch.“ Die beiden proben ein Vorstellungsgespräch für eine Lehrstelle. Urbicht geht einen langen Fragenkatalog durch, will von der jungen Mopedfahrerin wissen, ob sie mit den Begriffen TDI, KBA und Adblue etwas anfangen kann. Bei den Abkürzungen für eine Motorentechnik und das Kraftfahrtbundesamt muss die Schülerin passen, beim englischen Ausdruck für die Harnsäure im Kraftstoff auch.

Urbicht fragt aber auch: „Was ist für Sie Stress?“ oder „Haben Sie Fragen?“ Stress kann die Schülerin gut definieren, Fragen hat sie selbst nicht. Das sollte sie aber, gibt der Ausbildungsleiter ihr mit auf den Weg, die Frage nach dem Verdienst, nach dem Ort der Berufsschule oder auch nach Sanitäranlagen für Frauen in einem von Männern dominierten Beruf sei durchaus willkommen. Anerkennend äußert sich Urbicht über die schriftlichen Unterlagen, die Justine Brade mitgebracht hat. „Ordentlich aufgebaut, das können Sie so beibehalten.“

Urbicht kämpft, wie Vertreter anderer Handwerksfirmen auch, unter anderem damit, dass die jungen Menschen wenig Neigung zum Handwerk haben – auch, weil ihr Bild von diesen Jobs korrekturbedürftig ist. „Es heißt eben Mechatroniker und nicht mehr Schlosser“, sagt Urbicht. Philipp Palaske, technischer Leiter der Firma Kanalmanagement Mayer, die mit einem Spezialfahrzeug gekommen ist, stellt klar, dass der Job des Kanalreinigers nur noch selten mit üblen Gerüchen zu tun habe. „Die Kollegen arbeiten zwar noch mit Handschuhen, aber vor allem an der Fernbedienung.“

Bewerbungen schreiben – das stand am Montag und Dienstag auf dem Programm für die Schüler. Am Mittwoch und am Donnerstag stehen Bewerbungsgespräche mit Vertretern von 15 Betrieben und Ausbildungseinrichtungen auf dem Programm, von der Bundeswehr bis zur Woltersdorfer Klinik. Jeder Schüler soll zwei Gespräche führen.

Evelyn Seidel, die stellvertretende Schulleiterin, die das Bewerbungstraining vor mehr als zehn Jahren federführend mit aus der Taufe gehoben und das Konzept seither immer wieder überarbeitet hat, ist froh darüber, dass alle Schüler ihre Wunsch-Gesprächspartner zugewiesen bekamen.

Freilich steht für die eine oder den anderen der tatsächliche Berufswunsch gar nicht zur Wahl. Medea Ana Pliotis (15) aus Kagel sagt etwa mit großer Bestimmtheit, dass sie Erzieherin werden will. „Seit der dritten Klasse steht das für mich fest.“ Ein Bewerbungsgespräch für eine Stelle als Hotelfachfrau fand sie trotzdem hilfreich. Für ein weiteres als Friseurin ist sie angemeldet.