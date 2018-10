Mit dem Herzen zuhören

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Von Anett Zimmermann

Wriezen. Die Gesichter des Oderbruchs – sie wohnen, leben, lieben und arbeiten hier. Wir wollen ihr Leben beleuchten, mehr über ihre Träume und ihren Alltag in Erfahrung bringen. Heute: Karola Dorothea Freydank aus Wriezen.

„Als in meinem Kindergarten vor sieben Jahren ein Kind starb, habe ich mich der Mutter gegenüber so hilflos gefühlt“, erzählt Karola Dorothea Freydank. Dabei sei es nicht das erste Kind gewesen, das während ihrer Tätigkeit im Heilpädagogischen Thomas-Haus in Berlin gestorben ist. Sie hat dort viele schwerstbehinderte Kinder betreut. Das Mädchen sei mit drei in die Einrichtung gekommen und 19 Jahre alt geworden. „Auf die Frage nach dem Warum der Mutter hatte ich keine Antwort“, sagt die Waldorf-Erzieherin, die in diesem Fall sogar Patentante geworden war, als das Mädchen mit 15 Jahren getauft worden ist. „Ich hatte dem Kind in meinen Gedanken von Beginn an versprochen, immer da zu sein. Bis zum Ende.“ Und dies habe dann auch bedeutet, dass sie sich noch lange Zeit mit der Mutter getroffen habe. „Die Frage nach dem Warum bleibt aber immer.“

Inzwischen ist Karola Dorothea Freydank eine von inzwischen 80 Ehrenamtlichen des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes Märkisch-Oderland, der im November sein 20-jähriges Bestehen feierlich in Seelow begehen wird. Erst am Dienstagabend hat er in Müncheberg über einen neuen Kurs zum ehrenamtlichen Helfer im ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst informiert.

Karola Dorothea Freydank hat ihre Ausbildung zur Trauerbegleiterin allerdings bei der Björn-Schulz-Stiftung in Berlin gemacht. „Ich wollte einfach professioneller helfen können. Erst einmal in meinem Beruf.“

Lange Zeit ist sie zwischen ihrem Haus mit Garten in Güstebieser Loose und der Hauptstadt gependelt. Seit Kurzem lebt die 52-Jährige jedoch in Wriezen. In einer Wohnung im Stadtzentrum. „Als sich der Sohn meines Mannes mit seiner Familie ein Haus im Oderbruch kaufen wollte, haben wir ihm erklärt, dass das eigentlich Quatsch ist, weil er das Haus ja ohnehin einmal erben würde.“

Der Abschied vor allem vom Garten und den vier Katzen falle ihr nicht leicht, gibt sie offen zu. „Das ist zurzeit mein Verlust“, verweist sie auch auf Schicksalsschläge, die einen zwischendurch immer wieder treffen können. Für sie sei ein solcher zugleich der ausschlaggebende Punkt gewesen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Doch der Reihe nach, denn zwischenzeitlich war Karola Dorothea Freydank nach Bad Freienwalde an die Laurentiusschule gewechselt. Und dann kam die Diagnose Krebs. „Das war im März 2014.“ Im Januar will sie ins Berufsleben zurückkehren, arbeitet bereits jetzt stundenweise im Hort der Evangelischen Johanniter-Schulen in Wriezen.

Zurzeit bezieht sie aber noch eine Erwerbsunfähigkeitsrente. „Das heißt, ich hatte zuletzt drei Jahre Zeit.“ Geschenkte Zeit, wie sie sagt. Und: Dass sie dankbar dafür ist. „Ich wollte meine Fühler hier im Oderbruch ausstrecken und mir eine Aufgabe suchen.“ Beim Finden habe ihr letztlich eine Kollegin der Laurentiusschule geholfen. „Sie hat mich zum 15-jährigen Jubiläum des Hospizdienstes mitgenommen und der Koordinatorin Martina Hickstein vorgestellt.“

Freydanks Erfahrung mit verwaisten Eltern habe beide Frauen darauf gebracht, ein Elterncafé in Strausberg ins Leben zu rufen. Eine Kindertrauergruppe gab es bereits vorher. Das Elterncafé gehe in der nächsten Woche ins vierte Jahr. Zudem betreut Karola Dorothea Freydank das Trauercafé in Wriezen. „Wir hatten es ursprünglich in Bad Freienwalde eröffnet, aber lange Zeit kam nur ein Witwer, der in Wriezen zu Hause ist, also sind wir umgezogen.“ Zumal ihr eine Nachbarin ihre Visitenkarte gezeigt habe. „Sie wusste von unserem Trauercafé, aber hatte Schwierigkeiten, nach Bad Freienwalde zu kommen.“

Egal wie lange der Verlust her ist, sei das Trauercafé ein Angebot, mit anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen, sich möglichst zu stärken. Drei Frauen nutzen es zurzeit. Der Mann habe irgendwann erklärt, dass er so nicht mehr klarkomme und er sich eine Frau suchen müsse. „Das war seine Form der Verarbeitung“, sagt Karola Dorothea Freydank und weiß, dass der Mann sein neues Glück gefunden hat und deshalb nicht mehr zum Trauercafé kommen wird. „Es ist eine Kunst, die Gespräche so zu moderieren, dass die Betroffenen die Antwort auf ihre Fragen selber finden.“ Man müsse den Menschen immer so nehmen, wie er ist. Ihn in seinem Innersten zu erkennen und ihm zu vermitteln: „Das bist Du!“

Als Trauerbegleiterin habe sie vor allem eine Aufgabe: „Zuzuhören – mit dem Herzen zu hören.“ Das habe sie in ihrer Ausbildung gelernt. „Es ist für mich ein Geschenk, den Menschen zuzuhören. Da erzählt mir jemand seine ureigene Geschichte. Die erzählt man nicht jedem.“

Wichtig sei es in diesem Ehrenamt aber auch, sich abgrenzen zu können. In der Ausbildung werde es Selbsthygiene genannt. „Das bedeutet, für sich selbst zu sorgen, auf den eigenen Körper und die eigene Seele zu achten.“

Und wie achtet sie auf sich? „Das ist gar nicht so einfach“, gesteht Karola Dorothea Freydank offen ein. „Das habe ich nach meinem Umzug nach Wriezen gemerkt. Da musste mir erst eine Freundin sagen: ,Hey, du bist professionell und arbeitest als Trauerbegleiterin. Du hast gelernt, mit dem Thema Abschied und Verlust umzugehen.“ Ihr Mann sei ihr eine wichtige Stütze: „Wir sind seit 27 Jahren glücklich verheiratet. Er ist mein Zuhörer. Er hat mich auch durch meine schwere Zeit gebracht.“ Sie fahre gern Fahrrad und gehe gern spazieren. „Am liebsten an der Oder. Das habe ich bis vor kurzem jeden Tag gemacht.“ Auch versuche sie, einen Schritt nach dem anderen zu machen, sich immer auf eine Sache zu konzentrieren. „Ich vermeide Reizüberflutungen, kann auf Fernseher und Radio verzichten.“ Nicht aber auf ihr Morgenritual. „Dafür stehe ich auch gern eine halbe Stunde früher auf“, sagt Karola Dorothea Freydank, die sich als tief christlichen Menschen beschreibt. „In meiner Andacht denke ich an meine Mitmenschen und halte so auch mit den Verstorbenen Kontakt.“

Seit Jahresbeginn begleitet sie nun auch eine über 90 Jahre alte Dame im Oderbruch. „Sie hat bis zu einem Sturz allein in ihrer Wohnung gelebt. Jetzt ist sie bei ihrem Sohn und will sterben. Aber der Arzt hat ihr gesagt, dass das wohl nicht so schnell passieren wird, weil sie zäh sei, ein starkes Herz habe. Wir haben sie einfach gefragt, ob ich ihre Gesellschafterin sein darf und sie hat ja gesagt. Wenn ich dann gehe, will sie wissen, wann ich wiederkomme.“

Das Trauercafé in Wriezen findet jeden dritten Mittwoch im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr im Diakonie-Haus „Bergamotte“, Frankfurter Straße 4, statt. Informationen zum Ambulanten Hospizdienst und zum Trauercafé gibt es unter Telefon 03341 3059032 und E-Mail info-hospiz-mol@diakonie-ols.de.