Vom Schreibtisch zur Venenmessung

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Zum dritten Mal findet im Angermünder Rathaus ein Präventionsstag für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung statt. Gemeinsam mit der Krankenkasse Barmer und Partnern aus der Region soll etwas Nachhaltiges für die Gesundheit der Belegschaft getan werden.

Nachdem in den vergangen beiden Jahren Bewegung und Ernährung im Mittelpunkt standen, wurden diesmal die Mitarbeiter nach ihren Wünschen befragt. Zur Auswahl standen die vier Themenfelder gesundheitsbezogene Check-ups, Bewegung, Ernährung und Entspannung. Zu jedem Schwerpunkt konnte man sich im Vorfeld einzelne Aktionen und Beratungen aussuchen.

Besonderer Wert wurde auf den Herz-Kreislauf gelegt. „Am begehrtesten waren Messungen zur Risikoeinschätzung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zur Stressbelastung sowie mobile Massage, Rückenanalyse, Venenmessung sowie der Seh-, Hör- und Reaktionstest. Viele Kollegen wollen auch mehr zur Entspannungspause und Entspannungsberatung erfahren“, erzählt Kathrin Volksdorf. Die Bauamtsmitarbeiterin organisiert den Präventionstag wie jedes Jahr.

Am 17. Oktober soll er stattfinden. Dann gibt es im Rathaus mehrere Stationen. So wartet ein Herzcoach auf die Teilnehmer, der auf Grundlage eines Fragebogens personenbezogene Berechnungen durchführt. Es werden Atemübungen gemacht. Das Sanitätshaus Fuchs führt Venenmessungen durch. Auch die Physiotherapeutin Dorthe Maleck ist wieder dabei und gibt zwei Kurse zur Muskelrelaxation. Die Barmer baut einen Infostand auf.

Alle Mitarbeiter des Rathauses sowie der Kitas, Horte und der ausgelagerte Abteilungen haben in der Zeit von 9 bis 12 Uhr die Möglichkeit, die Angebote wahrzunehmen. Kathrin Volksdorf hofft, dass die Beteiligung wieder so groß ist wie in den Vorjahren. Da hatte ein Drittel der Belegschaft teilgenommen. Auch diesmal gibt es kleine Anreize wie eine Tombola und eine Schätzfrage mit Gewinnchancen.

Der Bauhof wird übrigens überdurchschnittlich vertreten sein, versichert dessen Leiter René Pöschl. „Gut die Hälfte unserer Leute machen mit. Viele haben Probleme, zum Beispiel mit dem Rücken. Da ist der Präventionstag ein gutes Angebot. Wenn man zum Arzt geht ist es oft schon zu spät“, meint er und ist natürlich auch selbst dabei.