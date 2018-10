Fußballturnier gegen Gewalt

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Zwölf Teams aus Ostbrandenburg kämpfen am Sonnabend von 10 bis 13.30 Uhr in der E.dis-Sportarena in der Frankfurter Straße um die Integrationspokale der Stadt Fürstenwalde.

Mit ‚Alma Fürstenwalde‘ hat sich bereits ein Team für die Finalrunde aussichtsreich positioniert und kämpft mit um den Gesamtsieg nach insgesamt neun Turnieren in diesem Jahr.

„Wir freuen uns auf Fürstenwalde, das Turnier und die tollen Menschen, mit denen wir an diesem Tag Integration erlebbar machen“, sagt Projektleiter Wilfried Bremer. Die Pokalserie „Jugend gegen Gewalt“ wird gefördert im Rahmen des Programms Integration durch Sport von der Brandenburgischen Sportjugend.