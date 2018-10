Wenn das Schiff zur zweiten Braut wird

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Jahrelang hatte Hannelore Noack aus Eisenhüttenstadt kaum noch an das Schiff „Omka“ gedacht, auf dem ihr Mann Jürgen einst Kapitän war. Doch im vergangenen Jahr bekam sie einen Anruf aus Hamburg. und plötzlich war alles wieder da, ganz nah.

„Nautica“ steht auf dem Oberteil von Hannelore Noack aus Eisenhüttenstadt. Nautica, wie das gleichnamige Kreuzfahrtschiff. Ja, zwei Kreuzfahrten habe sie tatsächlich schon gemacht. „Aber das ist nichts für mich“, sagt die 80-Jährige und winkt ab. „Zu groß, zu viele Leute.“ Die Seniorin, deren Leben ohne Wasser völlig anders verlaufen wäre, mag es eine, zwei oder gar drei Nummern kleiner. Sie selbst liebt die Schifffahrt über alles, die ist sogar Teil ihrer Biografie, aber Hannelore Noack bevorzugt bis heute die Binnenschifferei. Auf der Oder, der Elbe und beispielsweise dem Mittellandkanal haben sie und ihr Mann Jürgen zu DDR-Zeiten Tausende Meilen zurückgelegt.

Bis 1961 hatte die in Gubin geborene Frau noch bei der Post in Eisenhüttenstadt gearbeitet. „Doch dann bekam mein Mann ein Angebot als Schiffsführer auf einem Lehrschiff der Binnenreederei.“ Eine solche Arbeit ohne seine Frau? Nicht denkbar. Und so gehörten Hannelore Noack und auch die zwei Kinder fortan zur Mannschaft – bis zur Einschulung des Sohnes. Aus gesundheitlichen Gründen nahm die zweifache Mutter schließlich eine Arbeit bei der Binnenreederei im Neuen Hafen von Eisenhüttenstadt auf. Doch auch in den Folgejahren schipperte sie immer wieder mit über die Wasserstraßen.

„Was viele gar nicht wissen, die Deutsche Binnenreederei hatte damals eine Außenstelle in Hamburg“, erzählt die Seniorin. Und genau dort arbeitete ihr Mann von 1973 bis 1992 in einem ausgeklügelten Schichtsystem. Alle drei Wochen war er für zehn Tage zu Hause und konnte seine Familie sehen. Seine Frau erinnert sich an die gemeinsamen Fahrten gen Westen, unter anderem nach Duisburg schipperten die zwei in tiefsten DDR-Zeiten. Ganz legal. „Sogar Familienmitglieder konnten wir dort besuchen“, staunt sie noch heute. Erst nach der politischen Wende erfuhren sie und ihr Mann, dass die Staatssicherheit sie sehr wohl auf dem Kieker hatte. In der Akte ihres Mannes tauchten 17 Informelle Mitarbeiter (IMs) auf. „Auch ich hatte eine Akte. Und wie viele Bekannte und sogenannte Freunde darunter waren und Lügen erzählt haben ...“ Sie sagt das ohne Groll. Denn Restriktionen habe es für sie und ihren im Jahr 2009 verstorbenen Mann nie gegeben. Zu seiner Zeit in Hamburg war Jürgen Noack übrigens Kapitän auf der „Omka“. Und genau dieses Kapitel hat den Hamburger Stefan Arndt brennend interessiert. Er ist der jetzige Eigentümer dieses Schiffes und erforscht seine Geschichte. Jeder noch so kleinen Spur geht er akribisch nach. „Es war im vergangenen Jahr, da hatte ich mehrere Anrufe von ihm auf dem Anrufbeantworter“, erzählt Hannelore Arndt. Plötzlich war alles wieder da. Der plötzliche Tod ihres Mannes, die Zeit auf der „Omka“, das Plätschern des Wassers, wenn sie nachts auf dem Schiff schliefen.

„Aber der Stefan und ich waren ganz schnell per Du“, sagt sie erleichtert. Sehr überrascht sei sie gewesen, mit welcher Leidenschaft er sich auf Spurensuche begibt. Und es dauerte auch gar nicht lange, da wurde sie von ihm nach Hamburg eingeladen. „Ich mag diese Stadt“, schwärmt sie. Und Arndt hatte sogar noch eine Überraschung parat. Zum Hafenfest konnte Hannelore Noack an Bord des Binnenschleppers „Omka“ gehen, den der jetzige Kapitän für Erlebnisfahrten fit gemacht hat. „Ich habe mich gleich wieder zu Hause gefühlt“, sagt die Schiffersfrau und lobt Stefan Arndt. „Mit wie viel Liebe er das Schiff wieder auf Vordermann gebracht hat. Toll. Als wäre es seine zweite Braut. So ist das eben in der Schifffahrt.“

Seitdem findet ein regelmäßiger Austausch zwischen Eisenhüttenstadt und Hamburg statt. Jedes noch so kleine Detail und sei es die einstige Registriernummer der „Omka“ bei der Staatlichen Oderdampfschifffahrts-Aktiengesellschaft „A 803“ wird weitergegeben. Und wie sich jetzt herausstellt: „Fast jeder kennt die ‚Omka’“, sagt Hannelore Noack. „Aber so gut wie keiner weiß etwas aus der Geschichte des Schiffes.“ Auch die Rentnerin hört sich nun verstärkt um, telefoniert mit alten Bekannten. Schließlich habe das Schiff ja sogar mal im Trockendock von Eisenhüttenstadt gelegen. „Ich hoffe wirklich, es gibt noch Zeitzeugen.“