Furcht vor dem Bäckerei-Sterben

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Vor einem Bäckerei-Sterben in der Uckermark warnen Gewerkschafter. Der Grund: Den Handwerksbetrieben laufen wegen schlechter Bezahlung die Leute weg. Doch die Bäcker haben ganz andere Sorgen: Ihre eigenen Kinder wollen den Familienbetrieb nicht übernehmen.

Gibt es bald keine traditionellen Bäcker mehr? Wird die Uckermark von Großbäckereien und Discounter-Ware versorgt? Und wer fährt dann noch über Land mit dem Brötchenwagen? Vor diesen Fragen steht die gesamte Branche. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) malt den Teufel an die Wand: Wenn nicht bald die Löhne der Bäckerei-Beschäftigten steigen und sich die Arbeitsbedingungen im Handwerk nicht rasch verbessern, dann könnte ein großer Teil der Leute in andere Branchen abwandern. „Mittelfristig steht sogar die Existenz vieler Bäckereien in der Region auf dem Spiel“, so Birgit Weiland von der NGG Berlin-Brandenburg.

Die Gewerkschaft hat die Gehälter der rund 210 Beschäftigten in der Uckermark analysiert. Demnach liegt der unterste Stundenlohn für eine Bäckereiverkäuferin mit 9,05 Euro nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn. Gesellen bekämen 9,19 Euro pro Stunde. „Ein ausgelernter Handwerker arbeitet im Kreis Uckermark für genau 35 Cent über dem niedrigsten Lohn, der in Deutschland überhaupt erlaubt ist. Das ist doch eine Farce“, so die Gewerkschafterin. „Solche Einkommen reichen kaum zum Leben.“ Bäckermeister müssten sich nicht wundern, wenn Fachkräfte verschwinden oder sich nach anderen Branchen umsehen. Seit Jahren gebe es eine regelrechte Abwanderungswelle vor allem beim Verkaufspersonal, das im Handel weitaus bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter findet.

Bei der heute in Berlin beginnenden Tarifrunde verlangt die NGG ein kräftiges Lohn-Plus. Dies sei schon notwendig, um spätere Mini-Renten zu verhindern. „Selbst wer sein ganzes Berufsleben Vollzeit an der Bäckereitheke oder in der Backstube gearbeitet hat, muss oft mit einem sehr mageren Rentenbescheid rechnen“, kritisiert Birgit Weiland.

Das alles wissen die Bäckermeister selbst. „Die Bäcker-Vielfalt wird abnehmen“, bestätigt Klaus Schreiber, Chef der uckermärkischen Bäcker-Innung. „Ob es aber plötzlich passiert, wissen wir noch nicht.“ Den Betriebsinhabern geht es oft nicht anders als ihren Angestellten. Sie müssen nachts raus, stehen stundenlang am Ofen oder an der Theke und werden nicht reicher. Der Druck der großen Ketten wächst, die mit neuen Technologien vermeintlich frische Ware anbieten. Nachwuchs fehlt. „Aufgabe der Innungen ist es jetzt, gemeinsam neue Konzepte vorzulegen“, so Schreiber. Dies könne auf betriebswirtschaftlicher Ebene geschehen. Aber der Bürger müsse auch erkennen, „dass wir für gute Leistung auch besser bezahlt werden“.

Der Argumentation der Gewerkschaft will er nicht folgen. Dort würden Äpfel mit Birnen verglichen. Wenn das Betriebsergebnis am Monatsende nicht ausreiche, weil die Ausgaben steigen und die Preise nicht in gleichem Maße anzuheben sind, dann könne der Meister nicht mehr zahlen. „Wir werden auf absehbare Zeit im Niedriglohnsektor bleiben.“

Doch Schreiber treibt eine viel größere Sorge um: Hintergrund des Bäckerei-Sterbens sei die fehlende Betriebsnachfolge. Er selbst ist 64 Jahre alt, seine beiden Kinder haben völlig andere Berufe, kehren nicht wieder in die Uckermark zurück. Das Traditionsgeschäft aus altem Familienbesitz aufgeben will er aber auch nicht. Also bastelt er an einem neuen Konzept für die Zukunft. Mehr will der Innungschef noch nicht sagen.

Die meisten Bäcker bauen auf ihre Kundschaft, die für Qualität tiefer in die Tasche greifen. Natürliche Rohstoffe und natürliche Herstellung sind nun mal teurer als die Maschinenproduktion für das Handelsregal. Und da herrscht Übereinstimmung mit der Gewerkschaft: „Wirklich gutes Brot gibt es nun mal beim Bäcker um die Ecke und nicht im Discounter.“