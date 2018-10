Theater feiert Premiere in Kulturgießerei

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Am Freitag ist es mal wieder soweit: Das Theater in Schöneiche feiert eine Premiere in der Kulturgießerei. Ab 20 Uhr wird die Komödie „Eine Familie“ in der Regie von Jens Finke aufgeführt.

Das Laientheater, das in Schöneiche längst Kultstatus hat, feiert nach der Premiere, die ausverkauft ist, seinen 15. Geburtstag. Einige Restkarten gibt es noch für den Sonnabend und Sonntag (16 Uhr). Das Stück der Amerikanerin Tracy Letts ist eine schwarze Komödie, die 2008 den Pulitzer-Preis und 2013 den Tony-Award erhielt.

Weitere Termine: 16., 17., 18.11. sowie 7., 8. und 9. 12. Eintritt im Vorverkauf und an der Abendkasse acht Euro. Infos über www.kulturgiesserei.de oder Tel.: 030 6492997.