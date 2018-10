Eine Fackel auf 6000-Kilometer-Reise

Am Dienstag in Eisenhüttenstadt: Monika Friedrich vom Bundesverband Kinderhospiz bedankt sich bei Christian Lucko vom Motor- yachtclub mit einer Engelsfigur. © Foto: Patrizia Czajor

Am Mittwoch in Frankfurt: Daniel Wegener und einige Sportschüler brachten die Fackel am Mittwoch zum Olympiastützpunkt. Von dort zieht sie heute weiter nach Berlin, wo die 6000-Kilometer-Tour Freitag endet. © Foto: Lisa Mahlke

Patrizia Czajor und Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Die Engelsfackel für Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen machte am Dienstag und Mittwoch Halt in Eisenhüttenstadt und Frankfurt. Der Kinder-Lebens-Lauf führt sie heute und Freitag nach über 6000 Kilometern wieder zurück nach Berlin.

Ein paar Macken hat die Fackel schon. Aber das darf sie auch, findet Monika Friedrich vom Bundesverband Kinderhospiz, immerhin wurde sie nicht nur von Hand zu Hand gereicht, sondern war bereits auf einer Kutsche, Fahrrädern, einem Rollstuhl und zuletzt auf Boot und Quad unterwegs. Die Ersatzfackel musste sie bislang nicht aus ihrem Auto holen.

Vor rund vier Monaten hat die Reise der Fackel, die einen Engel darstellt, begonnen. Seitdem wird das Symbol des sogenannten Kinder-Lebens-Laufs von Kinderhospiz zu Kinderhospiz getragen. Am Dienstag hatten Mitarbeiter des Kinderhospizes Nora, die zur Johanniter-Unfall-Hilfe des Regionalverbandes Oder-Spree gehören, die Fackel am Eisenhüttenstädter Motoryachtclub entgegengenommen.

Denn ein Teil der Etappe nach Frankfurt wurde von den Ehrenamtlichen und Mitarbeitern des Hospizdienstes mit Booten des Motorsportvereins zurückgelegt. In Frankfurt kam Mittwochmittag dann eine Delegation aus Quads und Motorrädern vom Katastrophenschutz der Johanniter mit der Fackel an, um sie an die Löwenkinder zu übergeben.

Sie wird ihre Reise nun an der Seite von Daniel Wegener fortsetzen, der in anderthalb Wochen einen Marathon in Dresden läuft, Spenden für die Löwenkinder gesammelt hat und sich am Mittwoch mit Sportschülern auf den Weg machte, die Fackel zum Olympiastützpunkt zu bringen. Heute heißt es für die Fackel wieder Radfahren, denn auf Rädern geht es nach Berlin Köpenick, von wo Daniel Wegener am Freitag die letzten acht bis neun Kilometer nach Schönefeld laufen wird. Nach 6000 Kilometern endet dann die Kampagne, an der sich deutschlandweit Mitgliedsorganisationen und Unterstützer des Bundesverbandes beteiligen.

Für Monika Friedrich ist es bereits die sechste Tour, an der sie teilnimmt, um Solidarität mit Familien mit schwerkranken Kindern oder Eltern zu bekunden. Das Symbol des Engels gehe dabei auf einen betroffenen Vater zurück, dessen Tochter Angelina, Spitzname Angel (englisch für Engel), mit 17 Jahren an einem Hirntumor gestorben ist. „Seitdem benutzen wir dieses Symbol immer dann, wenn ein besonderes Zeichen gesetzt werden soll“, erläuterte die Mitarbeiterin, die beim Bundesverband für das „Oskar“-Sorgentelefon zuständig ist, das Familien mit schwerkranken Kindern berät.

OB René Wilke betonte am bei der Fackelübergabe: „Diese Arbeit funktioniert nicht ohne Ehrenamt und Spenden.“ Auch aktuell suchen die Löwenkinder Unterstützer. Sie sind im Wettbewerb um den PSD Zukunftspreis 2018, für den sich gemeinnützige Träger mit Sozial- und Umweltprojekten bewerben konnten, ins Finale gekommen. „Jetzt geht es darum, den Betrag von 1500 Euro auf 5000 Euro zu erhöhen und vielleicht auch den Jurypreis zu erhalten für unser Engagement“, so Peggy Zipfel vom Vorstand der Löwenkinder.

Abgestimmt werden kann nur noch heute unter https://zukunftspreis.psd-bb.de/profile/. Um 0 Uhr schließt die Abstimmung.