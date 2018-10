Feuerwehr verewigt sich

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Altstadt ist jetzt um eine kleine Attraktion auf dem Marktplatz reicher. Feuerwehrleute haben am Mittwoch einen Stein mit Erinnerungstafel an der Winterlinde an die Stadt übergeben, die anstelle einer 250 Jahre alten gefällten Ulme gepflanzt wurde.

Am 3. Juni 2009 zog ein Sturm über Angermünde hinweg. Er beschädigte die riesige 250 Jahre alte Linde neben dem Rathaus so stark, dass sie der Kettensäge zum Opfer fiel. Was blieb, war eine kahle Stelle. „Das sah sehr komisch aus“, erinnert sich Roland Adam. „Weil wir nicht nur Bäume fällen, sondern auch etwas für die Natur in Angermünde machen wollen, pflanzten wir an Stelle der Ulme drei Monate später einen neuen Baum. Wir entschieden uns für eine Winterlinde. Die ist strapazierfähiger und heimisch“, berichtet, der Vorsitzende der Feuerwehrgesellschaft zu Angermünde1865 am Mittwoch, als die Feuerwehrleute ein weiteres Detail beisteuerten: einen Stein mit roter Emailletafel, auf der kurz über die Geschichte des alten und des neuen Baums berichtet wird. „Wir wollten warten, bis der Baum angewachsen ist. In den neun Jahren hat er sich gut entwickelt“, so Roland Adam.

Der Stein wurde am Mittwoch symbolisch an den Bürgermeister übergeben. Die Feuerwehrgesellschaft war neben Roland Adam auch durch Sandro Barthel, Rainer Kallenbach und Siegfried Singert vertreten. Der Baum könnte 1000 Jahre alt werden, erzählten sie. Wenn er dann noch steht, sollen ihre Nachfahren Freude daran haben und erfahren, dass die Feuerwehr sich damit verewigt hat. Vielleicht, so meinte Bürgermeister Frederik Bewer, halte das auch Vandalen ab, sich daran zu vergreifen.

Der kleine Findling, der dem Baum zugleich einen Anfahr-Schutz gewährt, wurde über den Bauhof besorgt. Bearbeitet wurde er kostenlos von Steinmetz Erwin Krüger aus Schwedt. Die Tafel kommt aus der Preußen-Email GmbH.

„Wir würden uns freuen, wenn der Bürgermeister mal zwei oder drei Eimer Wasser draufkippt, dann wächst der Baum noch besser“, bemerkte Rainer Kallenbach. „Die Dürre des Sommers zeigt sich schon etwas an der Linde. Es wäre schade drum.“ Über Sommer, so versicherte der Bürgermeister, wurde die Winterlinde vom Grünamt gegossen, er werde aber ein Auge darauf haben. Frederik Bewer dankte allen Kameraden, dem Steinmetz und dem Bauhof. Es sei gut, dass Leute die Geschichte des Baumes auf dem Schild finden und dadurch einen Bezug bekommen. „Ich werde die Stadtführer informieren. Das könnten sie als kleine Anekdote mit in Stadtführungen aufnehmen“, erklärte er.