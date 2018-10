Blick durch die Leichhardt-Brille

Jörg Kühl

Goyatz Eine dreidimensionale Multimediashow über Ludwig Leichhardt in der Niederlausitz und Australien war einer der Höhepunkte der 13. Leichhardt-Konferenz. Ein Nachfahre las Auszüge aus der umfangreichen Brief-Korrespondenz des Australienforschers.

Natürlich kannten die allermeisten Teilnehmer der Leichhardt-Konferenz die Fakten schon: Ludwig Leihhardt (1813-1848), der Teile des fünften Kontinents vor mehr als 170 Jahren erkundet hat, ist auf dem Fünften Kontinent eine National held, den jedes Schulkind kennt. Hierzulande hingegen ist der am Schwielochsee Geborene vielen Menschen (von den Einwohnern des sogenannten Leichhardt-Landes mal abgesehen) eher unbekannt. Viel Neues kann die dreidimensionale Präsentation „Lost in Outback – Australiens Nationalheld aus der Niederlausitz“ nicht aus dem Hut zaubern. Und doch zog die Präsentation die Gäste der Konferenz in ihren Bann. Die 26-minütige Präsentation wird getragen von Fotografien, die der Cottbuser Dokumentarfilmer Donald Saischowa im Winter 2015/16 in Australien aufgenommen hat. Den australischen Ansichten werden Fotos aus der Region zwischen Schwielochsee und Cottbus, dem Lebensumfeld des jungen Leichhardt, gegenübergestellt. Am Ende der Präsentation, inzwischen war auch die australische Botschafts-Mitarbeiterin Georgia Gilson eingetroffen, schämte man sich, dass der Entdecker hierzulande so ungleich geringer gewürdigt wird, als in Australien.

Die Leichhardt-Konferenzen stechen immer auch durch besondere Ankündigungen hervor. Dieses Mal ist es das Projekt „Vermehrung der Leichhardt-Dahlie“. Wiederentdeckt wurde die Pflanze im Vorfeld des 200. Geburtstags Leichhards im Jahr 2013 von dem Cottbuser Werner Pfeil. Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Schwielochsee, Rainer Hilgenfeld, züchtet die dunkelrot leuchtenden Pflanzen inzwischen in seinem Privatgarten. Auch im Dahliengarten unterhalb des zauer Pfarrhauses wird die Spezies gezüchtet. Nun gibt es die Idee, die Leichhardt-Dahlie von einer deutschlandweit tätigen Gärtnereikette vermarkten zu lassen – samt QR-Code, der über die Herkunft des Namens aufklärt. Mindestens 100 fortpflanzungsfähige Knollen benötigt man als „Startkapital“, im Moment verfügen die Initiatoren aber erst über etwa 30 Knollen.

Hilgenfeld, der mit den Leichhardts verwandt ist, ließ die Zuhörer an dem Familienleben seiner Vorfahren teilhaben und las Auszüge aus der umfangreichen Briefkorrespondenz des Australienforschers.

Der Künstler Horst Halling präsentierte seine Kunstwerke, die sich überwiegend mit der Motivwelt Australiens, aber auch mit dem in Trebatsch geborenen Australienforscher beschäftigen. „3000 Meilen durch Down under“ hat er die Sammlung betitelt.

Britt Henning von der Leichhardt-Gesellschaft in Trebatsch las Auszüge aus dem Buch des Trebatscher Ortschronisten und Leichhardt-Kenners Lothar Gosche. Dessen neues Buch trägt den Titel „Überraschende Wendungen – Anekdoten und Betrachtungen um Ludwig Leichhardt“. Die Konferenz war von der Tourismus-Entwicklungsgesellschaft Lieberose/Oberspreewald vorbereitet worden. Die Veranstaltung wurde von Bernd Boschan, Amtsdirektor von Lieberose/Oberspreewald, sowie Sprecher des Ludwig-Leichhardt-Arbeitskreises, moderiert.