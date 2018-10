Zwei fehlende Mieten – und man ist obdachlos

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Der angespannte Wohnungsmarkt sorgt in Berlin auch für zunehmende Obdachlosigkeit. Inzwischen sind auch immer mehr soziale Einrichtungen des Betreuten Wohnens gekündigt, weil sich die Immobilienbesitzer durch Neuvermietung höhere Gewinne versprechen.

Vier Betten, ein Tisch und ein Schrank: Die Einrichtung in der Obdachloseneinrichtung für Eltern und Kinder ist schlicht. Die größte Familie, die hier schon untergekommen ist, hatte sechs Kinder. Der jüngste Gast war zwei Tage alt. „Aus der Geburtsklinik direkt in die Notunterkunft“, sagt Viola Schröder, Leiterin der 2017 eröffneten Einrichtung in der Kreuzberger Wrangelstraße. Ihre derzeit 30 Plätze sind so gut wie immer belegt. 20 bis 60 Familien muss sie im Monat ablehnen, obwohl die Einrichtung nur als Übergangslösung für wenige Wochen gedacht ist. „Wir können die Menschen in keine Wohnungen mehr vermitteln, und auch die Wohnheime sind voll“, berichtet die Sozialarbeiterin am Mittwoch der Berliner Senatorin für Soziales Elke Breitenbach (Linke).

Anlass für den Rundgang ist die zweite Strategiekonferenz zur Wohnungslosenhilfe. Neun Arbeitsgruppen suchen seit Januar unter Leitung von Wohlfahrtsverbänden neue Wege und Lösungen, um Menschen von der Straße zu bekommen.

Denn die Lage spitzt sich in Berlin aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes immer drastischer zu. „Zwei fehlende Mieten reichen in Berlin inzwischen schon aus, um selbst mit Kindern auf der Straße zu landen“, sagt Viola Schröder und berichtet, wie sie neulich versuchte, für eine Familie in Not mit der Wohnungsgesellschaft „Deutsche Wohnen“ zu reden. Dabei sei es lediglich um Betriebskosten gegangen, die nicht vom Amt übernommen wurden. „Selbst wenn wir sagen, wir kümmern uns drum, lassen sie nicht mit sich verhandeln“, so die Helferin.

„Jede Wohnung, die heute zwangsgeräumt wird, kann morgen teurer vermietet werden, das ist leider der Anreiz in dieser Stadt“, pflichtet ihr die Senatorin bei. Sie will sich dafür einsetzen, das Mietrecht zu verändern. „Dazu müssen Bundesrichtlinien geändert werden“, betont auch Alexander Fischer Staatssekretär für Arbeit und Soziales, der seine Parteigenossin am Mittwoch auf der Rundfahrt zu verschiedenen Berliner Hilfsprojekten begleitete. So müsse vor allem auch der Mieterschutz für soziale Träger, die zum Beispiel Betreutes Wohnen für Behinderte anbieten, erhöht werden. „Denen wird in Berlin gerade massenhaft gekündigt“, sagt Fischer. Denn die Verträge würden als Gewerbemietverträge gewertet. Die Einrichtungen hätten damit noch weniger Kündigungsschutz als normale Mieter.

So ist auch die Klage von „ZiK – Zuhause im Kiez“ vor Gericht gescheitert. Der soziale Träger, der sich um Menschen mit dem HI-Virus sowie mit Hepatitis C kümmert, hatte versucht, gegen Mieterhöhungen beziehungsweise Kündigungen von zehn betreuten Wohnungen vorzugehen. Nach Angaben des Paritätischen Wohlfahrtsverbands leben in Berlin rund 8000 Menschen in betreuten Wohnformen. Menschen, die alleine nicht klarkämen, weil sie zum Beispiel suchtkrank sind oder unter psychischen Beeinträchtigungen leiden.

Dazu kommen rund 5000 bis 10 000 Menschen, die in Berlin schon jetzt auf der Straße leben. Damit sie den Winter überstehen, will Breitenbach auch die Obdachlosen-Schlafplätze in U-Bahnhöfen erhalten. „Ich halte es für notwendig, dass wir weiterhin in der kalten Jahreszeit einzelne Bahnhöfe nachts öffnen“, betonte die Senatorin während der Pressefahrt und kündigte an, sich dazu am 15. Oktober mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) zusammenzusetzen. Das öffentliche Unternehmen hatte zuvor angekündigt, wegen Sicherheitsbedenken in diesem Jahr an kalten Nächten keine Bahnhöfe mehr für Obdachlose zu öffnen.

Obwohl der Berliner Senat die Plätze in den Notübernachtungen im vergangenen Winter auf 1000 aufgestockt hat, drohen in der deutschen Hauptstadt immer noch Menschen zu erfrieren. Ein hoher Anteil stammt aus Ost- und Südosteuropas. Obwohl viele EU-Bürger sind, haben sie seit Ende 2016 hierzulande keinen Anspruch mehr auf Sozialleistungen.

Doch auch dieser Klientel soll nun mit niedrigschwelligen Angeboten geholfen werden. Bei „Trier“, einer mehrsprachigen Beratungsstelle in der Nähe des Herrmannplatzes, können Betroffene in einer ausgebauten Fabriketage nicht nur kurzfristig unterkommen. Die Sozialarbeiter stellen auch den Kontakt zu Behörden und Krankenkassen in den Heimatländern her, organisieren Rückführungen oder besorgen in Rumänien und Bulgarien fehlende Papiere.

Viele der Obdachlosen seien mit falschen Versprechungen als Hilfsarbeiter nach Berlin gelockt worden, haben aber keine Verträge bekommen, berichtet Jennifer Falck von der Stadtmission. Durch das neue Projekt konnte sie einem Letten, der auf der Straße um das nackte Überleben kämpfte, nicht nur Pass, Steuernummer und einen Platz in einem Männerwohnheim besorgen. „Inzwischen hat er einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei einem Bauunternehmen.“