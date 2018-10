Mario Gruschinske tritt wieder an

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Erneut als Bürgermeister kandidieren will Gransees ehrenamtliches Stadtoberhaupt Mario Gruschinske (SPD) bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Dies teilte Gruschinske am Mittwoch mit. Bereits bei verschiedenen Gelegenheiten sei er darauf angesprochen worden. Nach einiger Bedenkzeit habe er sich dann dazu entschieden, seinen Hut wieder in den Ring zu werfen. Ansporn seien die positiven wie auch kritischen Rückmeldungen der vergangenen Jahre zu seiner Arbeit gewesen.

Seit Mai 2014 arbeite er „fraktions- und parteiübergreifend erfolgreich mit der absoluten Mehrheit der Stadtverordneten an der konsequenten und nachhaltigen Weiterentwicklung“ der Stadt Gransee, so Gruschinske. Erfolge der Vergangenheit seien das Ergebnis partnerschaftlicher Zusammenarbeit aller politisch Verantwortlichen sowie zwischen Politik und Verwaltung.

Mit seiner Erklärung ist Gruschinske der erste, der sich für die Wahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister in Gransee positioniert. Offiziell gibt es noch keinen weiteren Kandidaten.

Die Kommunalwahlen in Brandenburg finden 2019 am 26. Mai statt. Neben den ehrenamtlichen Bürgermeistern werden auch die Stadtverordneten und die Ortsbeiräte neu gewählt.