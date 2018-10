Eine Spur führt zum Trockendock

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt/Hamburg (MOZ) Die „Omka“ gehört mittlerweile zur Familie von dem in Hamburg-Harburg ansässigen Stefan Arndt. Er ist der Kapitän des Schiffes, dessen Geschichte ihm keine Ruhe lässt. Im Jahr 1992 hat er die „Omka“ erstanden und sie „nur wenige Stunden vor ihren sicheren Abwracktod gerettet“, wie er selbst sagt. Das Schiff war ein absoluter Schrotthaufen. In mühevoller Kleinarbeit hat er es aufgearbeitet und mit jeder Schraube und jedem Öltropfen erfuhr er mehr über die bewegte Geschichte dieses 1926 in Hamburg erbauten Dampfschleppers. Stefan Arndt hat Dokumente gesichtet, mit Zeitzeugen gesprochen, Archive gewälzt und bereits etliche Puzzleteile zusammensetzen können. Doch einige fehlen noch. „Ich möchte wissen, wem das Schiff einst gehörte“, sagt er. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg sei es dem Eigentümer entrissen worden. Doch Schritt für Schritt.

Der etwa 14 Meter lange Dampfschlepper, der Arndt zufolge im Laufe der Jahrzehnte viele Schifferfamilien ernährt hat und für die Infrastruktur der Oderschifffahrt mit Schleppkähnen von großer Bedeutung war, trieb 1945 herrenlos auf der Oder. Laut Zeugenaussagen war das Schiff aus Richtung Breslau gekommen. Ein russischer Major fand es, beschlagnahmte es und gab ihm den Namen „Omka“ – nach einem Fluss in Sibirien. 100 Personen konnte es damals aufnehmen. Möglicherweise wurde es daraufhin für den Menschenschmuggel gen Westen genutzt, vermutet Arndt. Im Jahr 1953 ging es jedenfalls in den Staatsbesitz der DDR über und wurde seitdem im Binnenschifffahrtsregister Berlin geführt.

Eine Spur führt auch nach Eisenhüttenstadt. „Dort soll die ‚Omka’ im Trockendock der Stadt viele Jahre, nämlich 1957 bis 1961, sehr aufwendig umgebaut worden sein“, weiß Stefan Arndt. „Das Schiff erhielt unter anderem eine neue Maschinenanlage und ein neues Schiffsheck. Eine absolute Meisterleistung der Schiffsbaukunst.“ Arndt fragt nun: „Hat jemand Fotos von damals oder gibt es noch Werftarbeiter?“ In den 1980er erfolgte schließlich der Ausverkauf der DDR-Schiffsflotte im VEB Seehafen Wismar.(ja)

Wer Informationen hat, der kann sich bei der MOZ melden: eisenhuettenstadt-red@moz.deoder telefonisch unter 03364.403851