Tüllen-Diebe auf dem Ziltendorfer Friedhof

Frank Groneberg

Ziltendorf (MOZ) Auf dem Ziltendorfer Friedhof werden seit Jahren Teile von Gießkannen und seit diesem Jahr auch Harken gestohlen. Ein Bürger fordert, dass die gestohlenen Gegenstände künftig schneller ersetzt werden. Ziltendorfs Bürgermeister Danny Langhagel verurteilt die Diebstähle.

Ralf-Michael Teichert ist sauer. Seit Jahren verschwinden auf dem Ziltendorfer Friedhof Gartengeräte, welche die Gemeinde für die Allgemeinheit gekauft hat. Vor allem die allgemein Tüllen genannten Aufsätze der Gießkannen, die auch als Gießer oder Brausemundstück bezeichnet werden, bekommen regelmäßig Beine, wie der Volksmund sagt. Oder büßen ihre Platten, durch deren Löcher das Wasser fein verteilt wird, ein. „Und seit diesem Jahr sind auch die Harken betroffen“, sagt Ralf-Michael Teichert. Die MOZ hat am Mittwoch mal nachgezählt: Von insgesamt 21 Gießkannen waren nur sechs komplett. Bei drei Kannen war die Tülle oben offen, also ohne die Löcherplatte. Und bei zwölf der kommunalen Plaste-Gießkannen fehlte die Tülle am Mittwoch völlig.

Im Sommer 2006 hatte die Gemeinde Ziltendorf auf Wunsch ihrer Bürger insgesamt vier Geräteständer auf dem Friedhof aufstellen lassen und diese mit Gießkannen und Harken – alle Gemeindeeigentum – bestückt. „Die ersten beiden Jahre ging soweit alles gut“, sagt Ralf-Michael Teichert, „aber dann verschwanden die ersten Tüllen.“ Der Ziltendorfer kann das gut einschätzen – er geht mehrmals in der Woche auf den Friedhof, um das Grab seiner Mutter und andere Gräber zu pflegen. Ob über die Jahre auch Gießkannen abhanden gekommen sind, kann er nicht genau sagen. „Aber seit diesem Jahr werden auch Harken gestohlen“, versichert er. Am Mittwoch waren die vier Geräteständer nur noch mit insgesamt vier Harken bestückt.

Dass jemand Tüllen einfacher Plaste-Gießkannen stiehlt, das kann Ralf-Michael Teichert nicht nachvollziehen. „Ich finde das wirklich empörend und ich frage mich: Wer klaut denn so etwas?“, sagt er. Er habe in den vergangenen Monaten mit etlichen Bürgern gesprochen, diese hätten alle wegen der Diebstähle geschimpft. Wie zur Bekräftigung dessen kommt am Mittwoch während des Vor-Ort-Termins auf dem Friedhof eine Frau vorbei und hält triumphierend eine dunkelgrüne Gießkanne in die Höhe: „Ich habe noch eine mit Tülle gefunden!“

Am westlichen Ortseingang Ziltendorfs befindet sich der Sonderpostenmarkt von Thomas Philipps. Dort gibt es auch Gartengeräte zu kaufen. Die MOZ hat mal nach den Preisen gesehen. So eine Plaste-Gießkanne mit 10 Liter Fassungsvermögen kostet inklusive Mehrwertsteuer genau 2,68 Euro. Und zwar mit Tülle. Das sollte sich eigentlich jeder leisten können. Die Tüllen gibt es übrigens erst an der Kasse – um Diebstählen vorzubeugen.

Ralf-Michael Teichert erklärt, er habe schon mehrfach über das Meldesystem „Maerker“ im Internet über verschwundene Gießkannentüllen und Harken informiert, „eine Eingabe gemacht“, wie er sagt. Damit Ersatz beschafft wird. „Aber müssen wir Bürger immer darauf aufmerksam machen? Es sollte doch möglich sein, dass ein-, zweimal im Jahr ein Verantwortlicher auf den Friedhof kommt und den Bestand überprüft.“ Auch wünsche er sich, dass schneller reagiert werde und schneller neue Gießkannen beschafft würden. „Das kostet ja nicht die Welt.“

Ziltendorfs Bürgermeister Danny Langhagel kennt das Problem. „Das ist hier ein Dauerbrenner“, sagt er. „Es ist tatsächlich so, dass hier regelmäßig Kannen und Tüllen verschwinden. Und diejenigen, die so etwas wegnehmen, die sollten sich wirklich was schämen!“ Er sehe das „jetzt aber nicht als eklatantes Problem. Im Falle des Falles bringen die Leute eben ihre privaten Kannen mit.“ Verschwundene Gerätschaften würden regelmäßig nachgekauft, versichert er. Die kommunalen Gartengeräte einfach nicht mehr zu ersetzen, lehnt er ab: „Ich bin strikt dagegen. Damit würden wir alle ehrlichen Bürger bestrafen.“