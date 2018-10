Mitwirkung von der Pike auf

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Seit Anfang Oktober können sich Strausberger Kinder und Jugendliche in einer Umfrage äußern, bei welchen Themen sie in welcher Form gerne mitentscheiden wollen. Die Umfrage des Kinder- und Jugendparlaments läuft bis Mitte November.

Anlass für die Befragung ist, dass das bisher eher locker agierende Kinder- und Jugendparlament der Stadt gestärkt werden soll (wir berichteten). So sind am 20. Februar 2019 nicht nur Wahlen in den Schulen geplant, an deren Ende ein Parlament mit 32 Mitgliedern steht. Im Laufe des Jahres wollen die Stadtverordneten auch eine Beteiligungssatzung erarbeiten, die festlegt, in welcher Form und bei welchen Themen sich Kinder und Jugendliche einbringen und mitentscheiden können.

Die Umfrageergebnisse sollen mit einfließen. Hintergrund für die Pläne ist die vom Landtag im Sommer beschlossene Erweiterung der Kommunalverfassung um den Paragraf 18a, der sicherstellen soll, dass Kinder und Jugendliche in allen sie berührenden Gemeindeangelegenheiten Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte zugestanden werden.

Um ein breites Meinungsbild zu erhalten, sind in fünften und sechsten Klassen der Strausberger Grundschulen 450 Papierfragebögen verteilt worden, die im Unterricht ausgefüllt werden können. Für weiterführende Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen wurde auf der Parlamentsseite, www.jupa-srb.de, eine Online-Umfrage gestartet. „Die Teilnahme dauert im Schnitt sieben Minuten“, sagt Anja Looke, Kinder- und Sozialarbeiterin der Stadt, auf deren Initiative die Umfrage zurückgeht. Sie hofft, dass sich viele beteiligen.

Beide Umfragen haben den gleichen Inhalt. Zum einen sollen die Teilnehmer zu verschiedenen Themen wie Ordnung, Jugendeinrichtungen und Verkehr angeben, wie interessant sie diese finden. Zum anderen sollen sie in vier Stufen den Grad der gewünschten Beteiligung festlegen, von „Ich möchte informiert werden“ bis „Ich möchte mitentscheiden, wie es gemacht wird.“ Die Ergebnisse sollen in die Jugendkonferenz am 21. November und die Kinderkonferenz am 16. Januar mit einfließen.

In den Schulen kommen die neuen Ansätze für Beteiligung gut an. „Der neue Paragraf 18a ist, aus meiner Sicht, eine hervorragende Gelegenheit, die Möglichkeiten der Partizipation durch unsere SchülerInnen zunächst deutlicher in deren Fokus zu rücken und zugleich auch verbindlich zu verankern“, sagt Linda Krannich, Schulleiterin am Gymnasium der Bundtstift-Schulen. „Ich bewerte dies als überaus gewinnbringend für alle (potenziell) Involvierten. Alle aktiv Mitwirkenden können davon auf mehreren Ebenen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung profitieren sowie erfolgreich auf ihr Umfeld einwirken.“ Linda Krannich ist davon überzeugt, dass sich Parlament und Schule gegenseitig ergänzen könnten.

„Im Rahmen unserer regulären Gremienarbeit – unsere Schülerkonferenz beispielsweise tagt vierzehntäglich – ließen sich sicherlich Zeitfenster schaffen, in denen Themen, die aktuell im Jugendparlament behandelt werden, aufgegriffen werden können, um so auch wieder produktiv auf die Parlamentsarbeit rückwirken zu können.“ In Zeiten der weit verbreiteten Politikverdrossenheit biete das Parlament obendrein noch eine Chance, den Schülern „erlebbar zu machen, dass sie durchaus eine Einflussgröße darstellen, bevor sie die Schule verlassen und in die unterschiedlichsten Lebenswelten eintauchen“.

John Tammena von der erweiterten Schulleitung der Anne-Frank-Oberschule teilte auf MOZ-Nachfrage Folgendes mit: „Ein echtes Kinder- und Jugendparlament ist aus unserer Sicht die beste Möglichkeit, die Umsetzung des im Juni beschlossenen Paragrafen 18a der Kommunalverfassung umzusetzen, um Kinder und Jugendliche in Strausberg am politischen Leben und an den sie betreffenden Entscheidungen teilhaben zu lassen.“ Schülerinnen und Schüler hätten sonst nur wenig Möglichkeit, sich am politischen Leben zu beteiligen, „auch wenn, wie an unserer Schule, eine aktive Schülervertretung besteht“. Schon jetzt unterstütze die Schülervertretung der Schule die derzeitigen Vorhaben zur Stärkung des Parlaments.

Auch im Unterricht solle dieses Thema, sowohl im Fach Politische Bildung als auch im Bereich einer Schwerpunktstunde, bearbeitet werden, erklärt John Tammena.