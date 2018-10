Grünland statt Tagebaulandschaft

Uwe Spranger

Herzfelde (MOZ) Dort, wo jetzt noch zwischen Hennickendorf und Herzfelde Kies abgebaut wird, soll später einmal die Natur zurückkehren und eine Grünfläche entstehen. Zwar ist dies auch bereits im 2010 beschlossenen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rüdersdorf entsprechend ausgewiesen, aber offenbar gibt es Bedenken, dass es anders kommen könnte.

„Wir sehen dieses Ziel als gefährdet an“, bestätigte Bürgermeister André Schaller am Dienstagabend im Herzfelder Ortsbeirat. Um die eigenen Vorstellungen zu unterstreichen, will die Verwaltung einen Bebauungsplan und eine Veränderungssperre für das Gebiet der alten Tonlöcher auf den Weg bringen und stellt dies in den Gremien zur Diskussion.

Bei den Herzfeldern fand das Ansinnen Zustimmung. Denn Annemarie Witteck erinnerte an ein Treffen bei der Firma Gebrüder Schmidt mit dem Bergamt und anderen Beteiligten, bei dem deutlich geworden sei, dass es durchaus auch andere Interessen gebe. Schaller teilt diese Ansicht. Es gebe zwar momentan keinen konkreten Anlass, aber man wolle sich vor Überraschungen schützen, sagte er und erinnerte an ein Projekt von vor wenigen Jahren, bei dem eine Halde aufgetürmt werden sollte. In der Nähe vom Autobahndreieck Pankow und in Woltersdorf seien ähnliche Phänomene zu beobachten gewesen, berichtete er. Denn eigentlich habe es mal einen Abschlussplan für die Zeit nach den Bergbauaktivitäten gegeben, in dem ein kleiner See vorgesehen gewesen sei. Davon rede heute niemand mehr.

Um die Stockcar-Rennen gehe es dabei nicht, erklärte Schaller auf eine Nachfrage von Werner Schneider. „Es geht darum, dass Schluss ist, wenn aufgefüllt ist.“