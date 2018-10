Goldbarren vor das Haus gelegt

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Fast 200 Senioren aus dem Amtsbereich Lebus und Gäste aus umliegenden Orten haben im Kulturhaus der Oderstadt die Premiere einer besonderen Aufklärungsveranstaltung erlebt. Polizisten machten auf unterhaltsame Weise auf die miesen Maschen von Betrügern aufmerksam.

Mit einer so großen Resonanz hatten die Organisatorinnen, Annett Malke aus der Lebuser Amtsverwaltung und Revierpolizistin Cäcilia Sommerfeld, nicht gerechnet: Die Stühle im großen Saal des Lebuser Kulturhauses waren alle besetzt, als die Vorsitzende des gastgebenden Lebuser Amtsseniorenbeirates, Ingrid Blankenfeld, die Besucher begrüßte und das Mikrofon an Kriminalhauptkommissar Jürgen Schirrmeister übergab.

Der Leiter des Bereiches Prävention der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland war der Moderator und Showmaster der Premiere-Veranstaltung. Denn in einer solchen, außerordentlich unterhaltsamen Form gab es polizeiliche Aufklärungsarbeit für Senioren im Landkreis noch nie.

Im Duett mit seiner Kollegin Manuela Wieder, die auch als Saxophon-Spielerin zum viel beklatschten Einsatz kam, ging Schirrmeister auf die wichtigsten Betrugsmachen ein, auf die vor allem ältere Menschen immer wieder herein fallen. Alle Fälle, die an dem Nachmittag zur Sprache kamen, haben sich in Brandenburg oder sogar Märkisch-Oderland ereignet, versicherte der Kriminalist.

Der erste Fall, von dem er berichtete, war top-aktuell und schier unglaublich: Am 22. September sei eine 74-jährige Dame in die Polizeiinspektion in Brandenburg/Havel gekommen und wollte zwei bestimmte Polizisten sprechen. – Die, denen sie ihre Goldbarren anvertraut hatte, die nun ja wohl im Tresor der Polizei lägen. Was war geschehen?

Die zwei vermeintlichen Polizisten hatten die ältere Damen angerufen und über ein „Sicherheitsleck“ in ihrer Bank informiert. Sie boten die „sichere Verwahrung“ ihres Ersparten bei der Polizei an – in Gold. Die Brandenburgerin hat 135 000 Euro von ihrer Sparkasse abgehoben und dafür vier Goldbarren gekauft, die sie vor ihrem Haus ablegte – auf nimmer Wiedersehen.

„Die Polizei würde Sie niemals anrufen und etwas fragen oder Sie vor einer potenziellen Straftat warnen“, schärfte Jürgen Schirrmeister den Damen und Herren im Saal ein. Die Polizei wende sich stets schriftlich an die Bürger.

Auf den „Rat“ eines angeblichen Polizisten war 2017 auch eine ältere Märkisch-Oderländerin herein gefallen. Sie packte 19 000 Euro in 500-er-Scheinen in ein Buch, das sie an eine Adresse in der Türkei sandte.

Wie vertrauenerweckend Betrüger sein können, machten Jürgen Schirrmeister und Manuela Wieder auch am Beispiel eines Gewinnversprechens deutlich: In diesem Jahr hatte der Mitarbeiter einer Sparkasse die Polizei über einen Verdacht informiert, der sich schnell bestätigte: Ein 85-jähriger Märkisch-Oderländer hatte, als ihn die Polizei besuchte, bereits 60 000 Euro als „Sicherheitsleistung“ für die Auszahlung eines angeblichen Gewinns an die ihm völlig unbekannten Betrüger übergeben. „Bei Gewinnen fällt niemals eine Gebühr an“, erklärte Jürgen Schirrmeister klipp und klar.

Vor der Pause gaben die Polizisten noch eine Handwerkermasche zum Besten – statt der vereinbarten 330 Euro für die Reparatur seines Wintergarten-Daches zahlte ein Märkisch-Oderländer letztlich 12 000 Euro. Nach der Pause gab es „Enkeltrick“- und Fälle von „Romance Scamming“. Bei Letzterem helfen frisch Verliebte Internet-Bekanntschaften, die „plötzlich Geldsorgen“ haben. So wie eine Märkisch-Oderländerin, die ihrem „Freund“ in Belgien in sieben Monaten 46 550 Euro überwies.