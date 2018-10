Kampf gegen Online-Konkurrenz

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist Mittwochmorgen. Kathrin Schulze sortiert gerade an einem der Regale Bücher ein. Auf dem kleinen Lesetisch mitten im Geschäft türmen sich etliche Neuerscheinungen. Darunter auch „Archipel“ von Inga-Maria Mahlke, die gerade auf der Frankfurter Buchmesse den Buchpreis erhalten hat. Gelesen habe sie es noch nicht, gesteht Katrin Schulze. Dafür sei die Zeit zu knapp gewesen. Doch um Empfehlungen ist die 51-Jährige nicht verlegen. Christoph Hein und sein neuestes Werk „Verwirrnis“ legt sie der MOZ-Redakteurin ans Herz. Spannend sei auch der neueste Krimi von Romy Fölk „Bluthaus“. Es gebe so viele tolle neue Bücher, schwärmt sie und nennt die von namhaften Autoren wie Schätzing, Eschbach oder Link. Für Kinder empfiehlt sie „Schule der Magischen Tiere“ oder die „Drei Fragezeichen“. Beim Jugendbuch tippt sie auf Anne Freitag. „Das ist eine Autorin, die sollte man sich merken“, sagt Kathrin Schulze und hebt ihr Buch „Nicht weg und nicht da“ hervor. Darin beschäftigt sich die Autorin mit dem Thema Trauer, gekoppelt an eine Liebesgeschichte.

Kathrin Schulze könnte wohl Stunden weiter so machen. Sie ist in ihrem Metier. Seit 1986 arbeitet die Bad Freienwalderin im „Bücherfreund“, erlebt den Wandel der Branche hautnah. Auf die persönliche Beratung legt sie großen Wert. Etwas, was der Kunde im Internet nicht bekommt. Dennoch wächst der Druck der Online-Konkurrenz. Das spüren Matthias Schröder und seine Kolleginnen Kathrin Schulze und Silvia Birk. Die Zahl der Kunden sei rückläufig, gibt Kathrin Schulz zu. Das sei aber nicht allein der Online-Konkurrenz zuzuschreiben. „Als ich hier angefangen habe, da sind wir beispielsweise zur Weihnachtszeit im Dreieck gesprungen. Heute gibt es vielleicht zwei Tage vor Weihnachten mehr zu tun als sonst“, merkt sie an. Das liege aber auch daran, so empfindet sie es, dass es in der Stadt kaum noch attraktive Geschäfte gebe, die die Menschen nach Bad Freienwalde locken.

Zum Shoppen würden die meisten doch eher nach Berlin, Schwedt oder Eberswalde fahren. Dennoch hält das „Bücherfreund“ -Team dagegen. Mit Engagement und Service. So organisiert Inhaber Matthias Schröder gemeinsam mit der Stadt- und Kreisbibliothek Lesungen, bietet Buch-Patenschaften an. Kathrin Schulze besucht Schulen und bietet dort Lesungen an. Etwas, was ihr sehr viel Spaß bereitet. So könne sie Kinder ans Lesen heranführen, sagt sie. Beim Weltlesetag am 23. April öffnet der „Bücherfreund“ jedes Jahr seine Türen für die Kundschaft von morgen.

Zum Service gehört nicht nur das Bestellen von Büchern innerhalb von 24 Stunden. „Wir übernehmen auch Besorgungsgeschäfte“, erklärt Kathrin Schulze. Etwa für Kunden, die aus dem Antiquaritat ein gebrauchtes Buch haben möchte. „Wir verschicken auch Bücher, wenn Kunden sie nicht abholen können. Im Notfall liefern wir sie auch aus“, sagt die Buchhändlerin. Sogar Noten könne man über den „Bücherfreund“ bestellen, gegen eine geringe Gebühr. Aber im Normalfall würden dem Kunden für seine Bestellungen keine Kosten entstehen. Gratis ist auch der Schulbuchbestell-Service. Ebenso das liebevoll eingepackte Buch als Geschenk.

Mit einem kleinen Non-Book-Bereich beschreitet das Team neue Wege. „Wir kommen damit den Wünschen unserer Kunden nach. Wir haben sie dazu vorher gefragt und halten jetzt unter anderem Leselampen und -lupen vor “, führt Kathrin Schulze an. Ein reiner Buchladen zu sein, reiche heute wohl nicht mehr aus.