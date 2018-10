Das Ding der Woche

MOZ

Frankfurt (Oder) Ein Feuerzeug kann ein Flaschenöffner sein. Ein Bierdeckel auf dem Tisch ist ebenso praktisch wie ein Bierdeckel unterm Tisch, wenn der dann nicht mehr kippelt. Und eine Zeitung gibt eine prima Fliegenklatsche. Designtheoretiker sprechen vom „nicht intendierten Gebrauch“ – also einer Nutzung, die mit diesem Produkt nicht geplant war – und vom „potentiellen Gebrauch“ – also einer Nutzung, die nicht geplant, aber möglich ist. Grau ist alle Theorie. Die Fliege ist tot. Der Tisch wackelt nicht mehr. Das Bier ist offen. Prost. Trotzdem sind solche Verwendungen interessant, denn sie erzählen vom Mangel: Das Feuerzeug benutzen wir, weil zwar Bier da ist, aber kein Flaschenöffner.

Die Glocke ist auf den ersten Blick nichts Besonderes. Auf den zweiten Blick ist sie nicht einmal eine Glocke, sondern eine Trychel, denn sie ist nicht gegossen, sondern aus Blech gehämmert – die Arme-Leute-Variante. Ursprünglich diente sie dazu, eine Herde Kühe zusammenzuhalten oder ein verlorenes Tier wiederzufinden. Der Grund, weshalb die Glocke von Interesse ist, ist jedoch ein anderer: Zuletzt hing sie in einer Dorfschule und rief die Kinder zum Unterricht.

Wir können uns den Beginn des Schulwesen in den Dörfern der Region wohl kaum ärmlich genug vorstellen. Die Gemeinden mussten die Schulhäuser selbst errichten und Grund und Boden für einen kleine Landwirtschaft stellen, von der sich der Lehrer ernähren musste. Wie dürftig die Situation war, veranschaulicht das Beispiel Falkenbergs bei Beeskow: Als 1839 der Lehrer Kaulke seine neue Stelle antritt, findet er als Schule ein baufälliges Fachwerkhaus vor. Es gibt einen Klassenraum, eine Küche mit Vorratskammer, ein Zimmer für den Lehrer und seine Familie – alles niedrig, feucht und dunkel. Es regnet auf den Tisch. Das Dorf will den jungen Lehrer halten und verspricht einen Neubau. Als dieser 58 Jahre später fertiggestellt wird – Kaulke ist da schon seit neun Jahren in Pension – ist schnell klar: »die Stallungen sind zu klein bemessen… ebenso wird die Scheuer zur Selbstbewirtschaftung des Lehrers kaum ausreichen. Es erscheint … auch fraglich, ob das Schulzimmer für alle Kinder … Raum bieten wird«.

Es ist also gut vorstellbar, dass man in Falkenberg am Ende auch noch an der Schulglocke sparen musste und stattdessen eine alte Kuhglocke verwendete – wir wissen aber leider nicht, aus welchem Dorf der Region unsere Glocke stammt. Denn Mangel wird überall geherrscht haben und es war die Not, die erfinderisch machte.

Die Glocke ist in der Ausstellung „Wegen Inventur geöffnet“ auf der Burg Beeskow zu sehen. Diese kann dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Das nächste Expertengespräch zur Ausstellung finde am Freitag, dem 19. Oktober ab 19 Uhr unter dem Motto „Der Maßstab für das Regionalmuseum ist Augenhöhe“ statt. Zu Gast ist Sabine Thürigen, die in Potsdam das Projekt „Die Stadtentdecker“ mitentwickelt hat. Dabei sollen Schüler die eigene gebaute Umwelt wahrnehmen und hinterfragen lernen.