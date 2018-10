Schwimmunterricht soll im Kindergarten starten

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Ab 2019 soll in einer Pilotphase an zwei städtischen Neuruppiner Kitas Schwimmunterricht erteilt werden. Das möchte die SPD-Fraktion mit einem Antrag erreichen, der am Mittwoch eingereicht wurde.

Der Vorstoß ist kein Schnellschuss: Nico Ruhle, der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Stadtparlament, hat im Vorfeld schon Gespräche mit der Wasserwacht, der Europäischen Sportakademie in Lindow, dem Kreissportbund und der Verwaltung geführt. Überall ist er mit dem Anliegen auf offene Ohren gestoßen.

Der Bedarf ist für Ruhle offensichtlich. Deutschlandweit sind in den ersten acht Monaten dieses Jahres bereits 445 Menschen ertrunken. „Wir haben hier eine sehr gewässerreiche Region und sind deshalb auch in der Verantwortung“, sagt er. Laut der Einschulungsuntersuchung des Landkreises könnten inzwischen 70 Prozent der Kinder nicht oder nur schlecht schwimmen. Zustimmung erhält Ruhle von Michael Zander, dem Kreisleiter der DRK Wasserwacht in Ostprignitz-Ruppin. Die bietet ehrenamtlich gemeinsam mit der Lindower Sportschule Schwimmkurse ab einem Alter von viereinhalb Jahren an. Das Angebot ist so begehrt, dass inzwischen nur noch auf Mundpropaganda gesetzt wird und es dennoch zu Wartezeiten kommt. „Es gibt einfach immer mehr Nichtschwimmer“, so Zander. Das liege auch daran, dass mittlerweile die erste Nachwendegeneration, die teilweise selbst keinen verpflichtenden Schwimmunterricht in der Schule mehr hatte, Kinder hat. „Aber die Eltern müssen dafür sorgen, dass die Kinder auch schwimmen lernen wollen“, sagt Neuruppins Bildungsdezernent Thomas Fengler. Er begrüßt die Idee, Schwimmunterricht an Kitas anzubieten. Dazu sollen allerdings die Kita-Konzeptionen angepasst werden. Vor allem aber müssten zuerst Gespräche mit den Erziehern erfolgen. Danach könnte darüber entschieden werden, welche Einrichtungen Teil der Pilotphase werden könnten. Auch die Finanzierung gilt es noch zu klären.