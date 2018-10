Weiterbildungskurse sind kein Karrieresprungbrett

dpa-tmn

Bonn Weiterbildungskurse haben für Arbeitnehmer in der Regel keine Karriereverbesserungen zur Folge. Das zeigt eine aktuelle Studie, auf die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hinweist. Wer etwa Softwareschulungen, Sprachkurse oder Präsentationstrainings absolviert, kann nicht damit rechnen, dass er dadurch aufsteigt. Die Karriere der Erwerbstätigen stabilisiere sich jedoch laut BIBB. Arbeitnehmern, die derartige Schulungen absolvieren, wechseln seltener den Beruf oder den Betrieb. Sie verbleiben im Vergleich zu Arbeitnehmern ohne Weiterbildungen eher an ihrem Arbeitsplatz.

In der Interpretation der Studie wird zur Erklärung unter anderem die These aufgestellt, dass Weiterbildungen in einigen Tätigkeiten zur Normalität geworden sind und nicht mehr zur Abgrenzung bei Beförderungen herangezogen werden.