22 Anrufe falscher Polizisten

Mandy Oys

Hennigsdorf/Oranienburg (MOZ) Die Serie der Betrugsanrufe reißt nicht ab. 20 ältere Herrschaften aus Hennigsdorf und zwei Oranienburger wurden laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach allein am Mittwoch von einem Unbekannten angerufen, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Der Mann erklärte am Telefon, es habe in der Nähe der Wohnung der Angerufenen einen Einbruch gegeben. Als nächstes würden sie Opfer der Einbrecher werden. Er fragte, ob sie Bargeld und Wertgegenstände zu Hause hätten. Alle 22 Senioren legten den Hörer auf und ließen sich nicht auf das Angebot des falschen Kriminalbeamten ein, die Sicherheit der Wohnung zu überprüfen. Die Nummer war während des Anrufs des Betrügers unterdrückt, so Feierbach. Sie weißt noch einmal darauf hin, dass die Polizei solche Angaben niemals am Telefon erfragt.