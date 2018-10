Kleinkunst im Großformat

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Die Havelstadt hat einen neuen Kulturliebling – so scheint es zumindest, angesichts der zahlreichen Brandenburger, die – getreu dem diesjährigen Motto „Beweg(t) dich!“ – das vergangene Wochenende nutzten, um durch die Innenstadt zu schlendern und dabei die mannigfaltigen Auftritte der über 50 Künstler, die zum Heimwärts Kleinkunstfestival einluden, zu erleben. An vier Standpunkten in der Innenstadt wurde dabei an drei Veranstaltungstagen Kultur aus den unterschiedlichsten Bereichen zum Anfassen geboten, dazu gelauscht, gelacht, getanzt – und das alles bei freiem Eintritt.

Als ein absoluter Publikumsmagnet stellte sich dabei schon am Freitagabend der Poetry Slam in der der Bibliothek der St. Katharinenkirche heraus, der zeitweise so viele Zuschauer anzog, dass Geduld beim Einlass gefragt war. „Es ist echt cool, was hier an Wortakrobatik geboten wird und beeindruckend, wie viel Talent in so manchem Brandenburger steckt“, staunte etwa Ilse Ballerstein, die das Heimwärts Festival auch in den Vorjahren besuchte, nicht schlecht. Sie ist vor allem von der Entwicklung, die die 2013 ins Leben gerufene Veranstaltung durchgemacht hat, begeistert. „Vor einigen Jahren war alles doch noch sehr überschaubar und in einem kleinerem Rahmen aufgezogen. Dass heute gleich drei Tage volles Programm herrscht und alles in der Mitte der Stadt stattfindet, zeigt für mich, welch tolle Arbeit die Organisatoren einerseits leisten und andererseits, wie sehr sich die Brandenburger nach genau solch einem Angebot gesehnt haben“, so die Kulturliebhaberin, die es nach dem Poetry Slam auf Kleins Insel zur Berliner Rock- und Indieband „Aerger“ verschlägt, weiter.

Ähnliche Töne lieferten auch die „Tipps für Wilhelm“, die am Sonntag im Paulikloster einen gelungenen Sound aus intim und groß, Wohnzimmer und Club spielten und damit viele Besucher in ihren Bann zogen. „Das klingt wirklich professionell und geht fast über ‚Klein’Kunst hinaus“, staunte etwa Sebastian Jammer, der sich als Kleinkunstfestival-Neuling outete, vom Angebot jedoch durchweg begeistert zeigte – ebenso wie Tochter Nele, die sich von den Skateprofis des MircoKosmos Brandenburg kurzerhand zeigen lies, wie das fahren auf einem Brett mit vier Rollen kunstvoll gelingen kann. Den passenden Sound dazu lieferte Rapper BlizzyIzzy, dessen Musik gepaart mit den nebenan entstehenden modernen Bildern im Graffiti-Stil im spannenden Kontrast zur historischen Kulisse des Pauliklosters standen. Denn nicht nur zugucken, auch mitmachen war beim Kleinkunstfestival an vielen Stationen erlaubt, um die künstlerischen Geister der kommenden Generation zu wecken.

Dass die es auch in jungen Jahren durchaus schon in sich haben können, bewiesen die Kinder der Evangelischen Grundschule, die auf der Lesebühne von Nora Schlecht zusammen mit Armin Schubert ihr Postkartenbuch, das in den vergangenen Monaten entstand, präsentierten und im Anschluss mit Christiane Becker, der Ehefrau des verstorbenen Autors Jurek Becker, einige Passagen verlasen.

Im fünften Jahr seines Bestehens hat sich das Kleinkunstfestival damit nunmehr wohl endgültig einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Brandenburger erkämpft und zu einem Event entwickelt, dass einmal mehr beweist, dass großartige Kultur längst nicht mehr nur in Großstädten zu finden ist.