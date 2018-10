Mit den „Drei Räubern“ beim 27. Kinderfilmfest

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Ein aufgeblasener Muskelprotz, ein ungepflegter Dickbauch und ein piekfeiner Finsterling – hinter dieser ungewöhnlichen Gruppierung verstecken sich „Die drei Räuber“, die vor allem denen, die in den Fünfziger Jahren geborenen sind, bekannt sein dürften. Waren Räuber JaJaJa, Räuber Fettsack und Räuber Zwinkerauge, wie sie auch genannt werden, doch die gefürchteten Protagonisten des Kinderbuchklassikers „Die Drei Räuber“, den Tomi Ungerer 1961 veröffentlichte. Gemeinsam häuften sie während ihrer Diebeszüge Unmengen an Schätze an, stritten jedoch nicht selten über die Verteilung des ergaunerten Guts – bis das Waisenmädchen Tiffany in ihr Leben tritt, sie mit der Frage nach ihrem Handeln konfrontiert und ihnen schlussendlich klar macht, dass es gerade die wichtigen Dinge im Leben für kein Geld der Welt zu erwerben sind...

Angenommen hat sich diesem urwüchsigen Bilderbuchklassiker vor nun mehr über 11 Jahren Regisseur Kai Dietrich, der die Handlung mit sozialkritischen Fragen gespickt, verfilmte und dafür von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden mit dem Prädikat ‚besonders wertvoll’ ausgezeichnet wurde. Eine Einschätzung, die die Zweitklässler, der Konrad-Sprengel-Schule sicherlich teilen – auch wenn aus ihrem Mund eher die Beschreibungen „gruselig“, „spannend“ und „cool“ kamen. Zum Auftakt des 27. Kinderfilmfest, das am Montag im „KiJu, dem Haus der Kinder, Jugend und Familie startete, bekamen sie den Film zu sehen und stellten schnell fest, dass sich Freunde fürs Leben eben nicht nur im eigenen Klassenzimmer, sondern auch im Kinderheim, als Mädchen in einer Jugenbande und sogar inmitten einer Räuberhöhle finden lassen. Eben überall „Wo es mir gefällt“, passend zum diesjährigen Motto des Kinderfilmfestes, das in der Havelstadt noch bis zum 19. Oktober stattfindet und währenddessen u.a. Filme gezeigt werden, die einen wichtig Beitrag zur Medienbildung der Kinder und Jugendlichen leisten. Dazu zählen u.a. auch „Amelie rennt“, „Die Königin von Niendorf“ oder „Mein Leben als Zucchini“, der sogar für den Oscar nominiert war.

Denn neben der täglichen bunten Unterhaltung für jede Altersgruppe geht es für die Veranstalter dabei vor allem darum, die Kinder medienpädagogisch zu begleiten, weshalb den teilnehmenden Schulen und Kitas im Rahmen der Filmbesuche diverse Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden, die das Gesehene vor- und nachbereiten. „Das Filmfestival ist für die Kinder in erster Linie natürlich Spaß. Es geht aber auch darum, dass sie sich mit dem Inhalt auseinandersetzen, ihn reflektieren und darüber nachdenken. Deshalb bieten wir hier neben dem Film auch immer ein Rahmenprogramm“, so Corinna Glatzer vom Humanistischen Regionalverband.

Erstmals in diesem Jahr dürften die Jugendlichen in der fest zum landesweit stattfindenden Kinderfimfest gehörenden Kategorie Jugendfilm zudem selbst über den gezeigten Film bestimmen: sie entschieden sich für den Film „Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel“, eine Abenteuerkomödie von Florian Schnell, in der sich Film und Computerspiel vermischen. „Es ist wichtig, dass die Filme immer möglichst nahe am eigenen Leben der Kinder sind, damit sie sich damit identifizieren können“, erklärt Corinna Glatzer, für die das Kinderfilmfest auch immer jede Menge Vorbereitung bedeutet weiter. Dass sich dieser Einsatz lohnt, ist jedoch spätestens beim Verlassen der Kinder mit einem Lächeln im Gesicht klar.