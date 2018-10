Erlebnisgastronomie und ganz viel mehr

Pia Rückert

Schmerwitz „Thomas, ich glaub die Töpferei brennt“, mit diesen Worten riss ein Nachbar Thomas Rottenbücher, den Leiter der Töpferei des Suchthilfeverein „Scarabäus“ in Schmerwitz, am 12. Juni 2014 mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Als er am Brandort ankam, stand schon alles in Flammen. Fünf Löschzüge waren im Einsatz und versuchten zu retten, was zu retten war. Leider ohne Erfolg, denn auf Grund des Blechdaches auf dem alten Hühnerstall, in dem sowohl Töpferei als auch Töpfercafé untergebracht waren, kamen die Einsatzkräfte nicht an den Brandherd heran. Thomas Rottenbücher wird diesen Tag nie vergessen.

1992 kam die Töpferei mit der Suchthilfe „Synanon“ nach Schmerwitz. Aufgabe war es, hilfesuchenden süchtigen Menschen Zuflucht zu geben, sie in die Synanon-Gemeinschaft aufzunehmen, ihnen ein Zuhause zu bieten und die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben ohne Suchtmittel und ohne Kriminalität zu erlernen. Im alten Hühnerstall auf dem Gelände des Gutes Schmerwitz wurde eine Töpferei eingerichtet, die gut und erfolgreich lief. Das Gelände drum herum inspirierte zu der Idee, gleichzeitig ein Café zu betreiben, um Handwerk und Genuss zu verbinden. „Deshalb müssen die Töpferei und das Café immer im Zusammenhang betrachtet werden“, so Rottenbücher. 2008 wurde die Idee in einer kleinen Holzhütte mit einer wunderschönen Außenanlage realisiert. Bis zu jenem verhängnisvollen Tag wurde das Café dort geführt. Es kamen Reisegruppen und Wanderer – Schmerwitz liegt am Kunstwanderweg – um die Töpferei zu besichtigen, dieses und jenes zu kaufen und gleichzeitig Kulinarisches aus der Region zu genießen.

Nach dem Brand waren sowohl Töpferei als auch Café vernichtet. „Wir hatten Glück, dass uns die Bürger der Region in unglaublich dankenswerter Weise mit Spenden unterstützt haben, und auch die Versicherung den Schaden schnell regulierte“, erinnert sich Thomas Rottenbücher.

Der Eigentümer des Gutes Schmerwitz, Gerrit van Schoonhoven kam auf den Verein SCARABÄUS Hoher Fläming e.V. zu, der die Einrichtung von Synanon weiter führte. Auch er hatte großes Interesse an der Weiterführung von Töpferei und Café und bot die alte Scheune auf dem Gutshof als Übergangsdomizil an. Im Herbst 2014 wurde begonnen diese einzurichten. Die alte Scheune hatte ihren ganz eigenen Charme, vor allem aber konnte weiter gearbeitet werden. Das war vor allem für die Bewohner wichtig, die sich Hilfe erhofften und über die Arbeit in Töpferei und Café wieder an ein normales Leben herangeführt werden sollten. Die Zusammenarbeit funktionierte gut, so dass van Schoonhoven an Scarabäus herantrat und ihnen die Renovierung weitere Gebäude anbot. So begann eine große Bau- und Sanierungsaktion mit viel Papierkrieg, da auch der Denkmalschutz ein Wort mitzureden hatte. Als erstes war die Töpferwerkstatt an der Reihe, dort konnte bereits im Februar 2017 Einzug gehalten werden. Jetzt musste ein Ausweichquartier für das Café gefunden werden. Für den Zeitraum der Renovierung wurde die kleine Kirche genutzt. Die Sanierung lief mit der Neugestaltung des Gutshofes einher. Das Areal war eine Riesenbaustelle, was sich auch in den Kundenzahlen niederschlug. Im September dieses Jahres konnte das Töpfercafé endlich übergeben werden. Am 7. Oktober fand eine Einweihungsfeier statt. „Wir waren überwältigt von dem großen Ansturm an Gästen“, freute sich Thomas Rottenbücher, auch über die nun sicheren Betriebsstätten. Diese sind nun ein Teil des Hofes, man bereichere sich gegenseitig, sagt er. Immerhin ist direkt neben dem Café auch der neue Hofladen, in dem es Bio-Produkte, viele aus eigener Produktion des Gutes, zu kaufen gibt. Die Betriebe, die sich zu einem touristischen Highlight entwickelt haben, müssen sich finanziell selbst tragen. Es kommen immer mehr Anfragen von Busreisen und Wandergruppen, auch für Familienfeiern kann das Café gebucht werden. Außerdem wird es musikalische Veranstaltungen und Lesungen geben.

Für das leibliche Wohl sorgt Peter Schlegel. Der gelernte Koch ist Leiter des Cafés. Die regelmäßige Arbeit ist für die meisten Bewohner eine Herausforderung, da sie oft kein geregeltes Arbeitsleben gewöhnt sind. Auch müssen gewisse Fähigkeiten für den Umgang mit Publikum vorhanden sein. Bekannt und berühmt ist das Café für seine Kuchen und Torten. Käsekuchen gibt es in den verschiedensten Variationen, besonders beliebt ist die Schokotorte. Die Rezepte stammen von Peter Schlegel. Seine Kenntnisse gibt er gern weiter und merkt, dass die Bewohner es gern annehmen. „Sie haben etwas zu tun und fühlen sich nicht mehr nutzlos“, so Schlegel. Zu seinen Schützlingen gehört Marcus Kühle. Er wohnt seit acht Monaten bei „Scarabäus“. Der gebürtige Magdeburger kommt aus Berlin und ist gerade mit einem Käsekuchen beschäftigt. „Genau das Richtige für mich“, sagt er schmunzelnd, „ich bin gelernter Bäcker.“

Auch das alá carte Geschäft läuft inzwischen richtig gut, da ist Peter Schlegel schon ein bisschen stolz auf seine Schützlinge. Außerdem kann man auch ein Catering für Veranstaltungen und Feiern bestellen. Das Café ist von Dienstag bis Sonntag von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 033849/305757 zu erreichen, Alkohol- und rauchfrei. Für die Verdauungszigarette müssen die Gäste also einen kleinen Spaziergang außerhalb des Geländes unternehmen und der Verdauungsschnaps muss bis zu Hause warten.