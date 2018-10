Qualitätsstadt Bad Belzig

red

Bad Belzig Weiter geht es auf dem Weg zur Qualitätsstadt. Zahlreiche Bad Belziger-Unternehmensvertreter trafen sich im Rahmen der Q(ualitäts)-Stadt-Zertifizierung im Ratssaal. Schwerpunkt dieses Treffens war die Festlegung der gemeinsamen Qualitätsstandards sowie die Wahl der beiden „Q-Stadt-Vertreter“.

Nach einem gemeinsamen Auftakttreffen im Mai dieses Jahres nahmen an dem 1,5-tägigen Seminar im Juni nur jene Betriebe teil, die noch nicht zertifiziert waren. Sie stellten sich dem Mysterium der Norm und sind derzeit dabei, ihre Unternehmen zertifizieren zu lassen.

Dies war nun wieder ein Treffen in „Großer Runde“, moderiert durch die Tourismusakademie Brandenburg. In dem gemeinsamen Workshop wurden die ServiceStandards erarbeitet, die für alle Betriebe für die Laufzeit von drei Jahren ab Zertifikatsverleihung verbindlich sind. Bei der Findung half das Leitbild der Stadt Bad Belzig, welches durch die Stadtverordneten bereits 2011 beschlossen wurde. Der wichtigste Punkt, der gemeinsam herausgearbeitet wurde, ist das Thema „Gesundheitsstadt“. Nun liegt es an den gewählten Q-Stadt-Vertretern, die Versprechen aufzuschreiben, in Form zu bringen und alle Antragsunterlagen an die Prüfstelle zu schicken. Wenn alles gut läuft, wird die Stadt zum Neujahrsempfang des Bürgermeisters der Titel „Qualitätsstadt“ überreicht.

Q-Stadt-Vertreter sind Stefan Dittrich vom Relaxare und Antje Schühlein von der Stadtverwaltung. Sie stehen interessierten Unternehmen gern als Ansprechpartner zur Verfügung.