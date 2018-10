Ohne jede Gemütsregung

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) Vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichtes sind am Mittwoch zwei Asylbewerber aus Pakistan wegen gemeinschaftlich begangener, gefährlicher Körperverletzung für schuldig befunden worden. Der 25-jährige Ajab G. hatte im Lennépark viermal auf einen Mann aus Kenia eingestochen. Der Angeklagte wurde dafür zu drei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Das Messer bekam Ajab G. von Noman A., 18 Jahre alt. Ihn verurteilte das Gericht zu einer Jugendstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung auf zwei Jahre und sechs Monate. Er muss zudem 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Die Urteile sind rechtskräftig – beide haben die Strafen akzeptiert.

Auch am zweiten Prozesstag verfolgte Ajab G. die Verhandlung nahezu ohne Gemütsregung, auch wenn er in seinem Schlusswort einräumte, einen Fehler begangen zu haben. Dabei führte ihm Richterin Martina Zimmermann noch einmal die Tragweite seines Vergehens vor Augen: „Wenn jemand mit einem Messer auf einen anderen einsticht, kann das zum Tod führen!“ Es sei nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass der Mann noch lebe. Auch Staatsanwalt Jochen Westphal betonte, dass die Täter nur knapp einer Mordanklage entgangen seien. Ein klarer Tötungsvorsatz habe nicht vorgelegen.

Anhand der Indizien und Zeugenaussagen ergab sich für die Anklage folgendes Bild: Am 15. Mai zur Mittagszeit trafen Ajab G., Noman A. und zwei weitere Männer im Lennépark auf den 31-jährigen S. Der Haupttäter geriet mit ihm in Streit, er schubste und schlug ihn. Als S. zu Boden ging, bekam er von Noman A. ein Messer. Nach Stichen in den Arm, den Rücken, das Bein und das Gesäß ließ der Angeklagte ab und rannte davon. Der Geschädigte schleppte sich zum Horten-Vorplatz, wo er kurz darauf erstversorgt wurde. Die Polizei nahm Ajab G. mit blutbefleckter Hose und einer frischen Schnittverletzung an der Hand sowie Noman A. später in Tatortnähe fest – die Tatwaffe wurde nicht gefunden.

Der 18-Jährige bestritt vor Gericht, dass er Ajab G. das Messer gab. Auch sein Anwalt sah eine Mittäterschaft nicht eindeutig bewiesen. Offene Fragen blieben auch zum Motiv: Das Opfer hatte ausgesagt, es habe Streit um eine Frau gegeben. Der Haupttäter hingegen sprach von Geld, das er dem Opfer nach einem Drogengeschäft noch schuldete.

Der zweite Verhandlungstag gab auch Einblick in die Biografien der beiden Angeklagten. Ajab G. wuchs in Pakistan auf. Mit 13 Jahren schickten ihn seine Eltern fort. Nach Stationen im Iran und die Türkei kam er 2013 nach Frankfurt, lebt seitdem in der Gemeinschaftsunterkunft in Seefichten. Einen Deutschkurs hat er nicht besucht, ebenso wenig ging er bis auf Gelegenheitsarbeiten im Heim einer geregelten Tätigkeit nach. Wegen seiner Drogen- und Alkoholsucht versagte ihm das Sozialamt eine Wohnung, einen Entzug brach er ab. Er ist mehrfach wegen verschiedener Gewalt-, Bedrohungs- und Drogendelikte vorbestraft. Als er im Lennépark zustach, stand er noch unter Bewährung. Mit einer Frau aus Slubice hat er ein zwei Jahre altes Kind.

Noman A. wuchs in Pakistan in ärmlichen Verhältnissen und ohne Schulbildung auf. Wegen einer von den Familien nicht akzeptierten Beziehung zu einem Mädchen flüchtete er. Seit September 2017 ist er in Frankfurt. Die Willkommensklasse am OSZ besuchte er selten, geriet stattdessen ohne enge Vertrauensperson in ein problematisches Umfeld aus Drogen und Alkohol. Vor Gericht gab sich Noman A. einsichtig. Sein Ziel sei eine Ausbildung zum Automechaniker. Die Aufhebung des Haftbefehls nach fünf Monaten in der JVA nahm er erleichtert zur Kenntnis.

Die Amtsrichterin ging in der Urteilsbegründung auch auf das wachsende Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung ein. „Sie haben mit der Messerstecherei am helllichten Tag zu diesen Ängsten mit beigetragen“, so Martina Zimmermann. Das hohe Strafmaß solle daher nicht nur abschrecken sondern auch „das Vertrauen der Bevölkerung darin stärken, dass solche Straftaten geahndet werden“.