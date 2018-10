Lausitzer Rundschau

Lieberose Die Lieberoser Heide kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwochnachmittag ist dort schon wieder ein Feuer ausgebrochen.

Und zwar in der „roten Zone“ in der Lieberoser Heide. Laut Leitstelle Lausitz sei das Feuer am Mittwochnachmittag ausgebrochen.

Eine Brandwache sei vor Ort, heute soll über das weitere Vorgehen beraten werden, denn dieser mit Munition verseuchte Bereich kann nicht betreten werden.