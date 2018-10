Geklaut und völlig demoliert

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein völlig demolierter Ford Kuga ist am Donnerstagmorgen auf dem ehemaligen Flugplatz in Neuruppin gefunden worden. Auf der Wendeschleife am Hugo-Eckerner-Ring lag der Wagen auf der Seite.

Sämtliche Dinge aus dem Wagen, wie Akten und Kleidung waren neben dem Auto verstreut. Zudem war das Auto völlig demoliert und mit mehreren Schriftzügen beschmiert worden. Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach war der Ford in der Nacht zuvor in Neuruppin aus einer Garage an der Straße Am Klappgraben gestohlen worden. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl seines Autos, das offenbar erst wenige Monate alt ist, am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr. Laut Polizeiangaben ist es möglich, dass der Ford in einen Unfall verwickelt war. Wie das Auto an den Fundort gelangte, ist noch nicht klar. Die Ermittler haben das Auto als Beweismittel sichergestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 33 000 Euro.