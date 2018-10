Radweg versprochen, erneut gebrochen

Hans Still

Stolzenhagen (MOZ) Der Bau eines Radweges zwischen Stolzenhagen und Wensickendorf verzögert sich erneut um mindestens ein Jahr. Frühestens 2019 werde mit dem Bau begonnen, heißt es mittlerweile. Zugesagt wurde aber zuvor die Fertigstellung in diesem Jahr.

Seit 14 Jahren währt schon der Kampf der Einwohner von Stolzenhagen und Wensickendorf um den Radweg entlang der B 273. Bettel- und Mahnbriefe gab es bereits zu Genüge, Fahrraddemos, Drohungen und Gespräche ebenfalls. Am 23. Juni 2017 legte sich dann endlich die Brandenburger Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) in einem Brief an die Bürgerinitiative beider Orte fest: Das Planfeststellungsverfahren sollte noch 2017 beendet werden, der Bau der 5,3 Kilometer langen Strecke im Jahr darauf beginnen, wurde seitens der Ministerin zugesagt.

Neueste Information lassen dieses Versprechen als Makulatur erscheinen: „Nach Informationen aus dem Landesbetrieb für Straßenwesen sei frühestens im Juli 2019 mit einem Baustart zu rechnen“, berichten die Ortsvorsteher Heinz Ließke aus Wensickendorf und Jürgen Krajewski aus Stolzenhagen. Nach ihren Informationen beginnen in diesem Jahr nicht einmal mehr die für Oktober avisierten Baumfällungen, die schließlich Voraussetzung für den Radwegebau seien. „Zwar sind die Kröten, Lurchen und Ameisen schon umgesetzt worden. Auch steckten Vermesser bereits die Trasse des Radweges ab. Aber es fehlen trotzdem noch diverse Vorarbeiten“, so Ließke. Sämtliche zu fällende Bäume seien nämlich neu zu vermessen, da anhand des Umfangs der einzelnen Bäume das Volumen der Ersatzpflanzungen errechnet werde. „Die Bäume sind über die Jahre gewachsen, also muss wohl neu gemessen werden“, stellt Ließke mit Verdruss fest. Ebenfalls unerledigt: Aktuell fehlen noch Flächen für die Ersatzpflanzungen. Ein weiteres Dilemma deutet sich an: Mit dem Abschluss des Flächennutzungsplanes gab es eine Reihe von Auflagen, die Teil der Ausschreibung werden müssen. Damit treten weitere Verzögerungen ein. „Vor 2020 rollt auf diesem Radweg kein Fahrrad. Dann hätten wir insgesamt 18 Jahre gebraucht, um dieses vergleichsweise kleine Vorhaben umzusetzen“, fasst Ließke den Sachstand aus jetziger Sicht mit einiger Wut zusammen.

Enttäuscht sind beide Ortsvorsteher und Sprecher der Bürgerinitative über die erneut nicht eingelösten Zusagen aus der Politik. „Ministerin Kathrin Schneider hatte sich eindeutig auf die Fertigstellung des Radweges in diesem Jahr festgelegt. Und auch die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Müller steht bei uns im Wort, sie hatte zugesagt, in diesem Jahr würden mindestens die Bauarbeiten beginnen“, erinnert Krajewski. Beide Ortsvorsteher sind auch aus einem anderen Grund voller Sorge: „Verantwortlich für diese Situation ist die Landesregierung. Dort fehlt der Wille und zum Teil auch das Personal, um das Vorhaben endlich anzugehen. Die Bürger vor Ort werden sich das merken, und wir alle bekommen bei den nächsten Wahlen die Reaktion zu spüren“, ist sich Ließke sicher. Zumal die Anwohner aus der Region nur auf die andere Seite des Rahmersees blicken müssen, um zu erkennen, wie es auch gehen könnte. Von Zühlsdorf aus entsteht gerade in Richtung Wandlitz ein Radweg – Auftraggeber ist der Landkreis Oberhavel. Sicher musste auch bei diesem Vorhaben zuvor einige Zeit ins Land gehen, bei 16 Jahren Wartezeit sind die Bürger des beteiligten Kommune Mühlenbecker Land noch lange nicht angekommen. Das 1,5 Kilometer lange Teilstück Radweg soll noch vor dem Winter fertiggestellt werden.

Die Bürgerinitiative für den Radweg will in den nächsten Tagen erneut einen Brandbrief an Ministerin Schneider verfassen. Ob es zur Sperrung der B 273 kommt, bleibt hingegen abzuwarten. Im Januar gab es diese Überlegung für den Fall, der Radweg würde 2018 nicht fertig gebaut.