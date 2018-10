Anrufe von falschen Polizisten

Sandra Euent

Falkensee/Havelland (MOZ) Die Polizei warnt nochmal eindrücklich vor Telefonbetrügern, die gerade wieder verstärkt Menschen aus Falkensee und Umgebung um ihr Erspartes oder ihre Wertgegenstände bringen wollen.

In den letzten Tagen versuchten Betrüger am Telefon ihre Opfer hinter’s Licht zu führen. Mit der Behauptung, dass es sich um Polizei- oder Kripo-Beamte handelt, sollen die Opfer dazu gebracht werden, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. Dazu behaupten die Betrüger beispielsweise, dass Geld- und Wertgegenstände zuhause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien oder auf Spuren untersucht werden müssten. Auch angebliche Einbruchsserien in der Nachbarschaft oder festgenommene Einbruchsbanden werden geschildert, um die Opfer einzuschüchtern. Dabei nutzen die Täter vereinzelt auch eine Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Die Polizei versichert, sie wird am Telefon niemals nach den wirtschaftlichen Verhältnissen oder dem Vermögen fragen. „Erhalten Sie solche Anrufe, legen Sie auf und informieren die echte Polizei unter der Notrufnummer 110“, ist die eindringliche Bitte der echten Polizisten, die auch folgende Hinweise geben:

Misstrauisch sein, wenn sich Personen am Telefon als Polizisten, Bankmitarbeiter, Verwandte oder Bekannte ausgeben und sich nicht mit Namen vorstellen.

Keine Einzelheiten zu familiären und finanziellen Verhältnissen preis geben.

Nicht drängen und unter Druck setzen lassen.

Auflegen, sobald der Anrufer Geld fordert.

Niemals Geld an Unbekannte übergeben.

Ruft jemand mit der angezeigten Notrufnummer 110 an, sind sicher Trickbetrüger am Werk.

Sofort die Polizei verständigen, wenn ein Anruf verdächtig vorkommt.

Anzeige erstatten, auch wenn kein Schaden entstanden ist.