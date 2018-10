Steigende Wolfszahl wird deutsch-polnisches Thema

Dietrich Schröder

Neuhardenberg (MOZ) Die rasch anwachsende Zahl der Wölfe in Deutschland und Polen und die damit verbundenen Probleme werden zum politischen Thema für beide Staaten. Auf einer Sitzung des Deutsch-Polnischen Umweltrats in Neuhardenberg (Märkisch Oderland), an der neben Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und ihrem polnischen Kollegen Henryk Kowalczyk auch Brandenburgs Ressortchef Jörg Vogelsänger (SPD) teilnahm, wurde am Donnerstag die Bildung einer Arbeitsgruppe zum Wolf vereinbart.

„Angesichts der Tatsache, dass sich die Wölfe von Polen aus verbreitet haben und dass mittlerweile 29 Rudel bei uns in Brandenburg leben, ist das ein wichtiges Thema“ sagte Vogelsänger dieser Zeitung. In Polen sei die Population ebenfalls rasant gestiegen, die Schadensausgleichzahlungen an Viehzüchter würden wachsen und es gäbe auch Forderungen nach dem Abschuss von Problemwölfen.

Weitere Arbeitsgruppen sollen sich mit den Bibern und den Kormoranen beschäftigen. Ziel sei es, gemeinsame Standpunkte für den Schutz dieser Tiere, aber auch dessen Begrenzung zu erarbeiten, hieß es aus Teilnehmerkreisen.