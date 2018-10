CDU fordert Berufung gegen Diesel-Urteil

dpa

Berlin (dpa) Die CDU- und FDP-Fraktionen haben den Berliner Senat aufgefordert, Berufung gegen das Urteil zu Diesel-Fahrverboten einzulegen. Damit soll Zeit für Maßnahmen gewonnen werden, um Fahrverbote zu vermeiden. „Einerseits müssen wir Grenzwerte für Luftschadstoffe einhalten, andererseits müssen wir verhindern, dass noch mehr Straßen für Diesel gesperrt werden“, so der Fraktionsvorsitzende der CDU, Burkard Dregger, am Donnerstag.

Die Christdemokraten wollen sich in den nächsten zwei Wochen mit Verbänden, Initiativen und dem Bund treffen, um Pläne gegen weitere Fahrverbote zu erarbeiten, die sie als Antrag ins Abgeordnetenhaus einbringen wollen. Die Partei kritisiert zudem das Pilotprojekt von Verkehrssenatorin Regine Günther, mit Tempo-30 auf einigen Hauptstraßen für bessere Luft zu sorgen. Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion, fordert ein schnelles Ende des Modellversuchs: „Berlin braucht jetzt vor allem überzeugende Konzepte statt hilflosen Aktionismus.“

Zusammen mit der FDP-Fraktion will die CDU einen Dringlichkeitsantrag in das Abgeordnetenhaus einbringen. Darin fordern die Parteien den Senat auf, das im Januar beschlossene Zehn-Punkte-Paket unverzüglich umzusetzen. Regierungschef Michael Müller (SPD) wollte damit Fahrverbote verhindern. Außerdem soll der Senat Berufung gegen das Diesel-Urteil einlegen. „Als Politik müssen wir umfassende Maßnahmen etablieren, damit nicht mehr die Gerichte über die Regeln unserer Mobilität entscheiden“, so der Fraktionsvorsitzende der FDP, Sebastian Czaja.

Die Grünen-Fraktion schließt eine Berufung gegen das Urteil aus. „Unter den gesundheitlichen Abgasen in Berlin leiden wir alle, von der Radfahrerin bis zum Dieselfahrer, deshalb brauchen wir Rechtssicherheit und keine Berufung“, sagte die Fraktionsvorsitzende Antje Kapek.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte am Dienstag entschieden, dass für mindestens elf Straßenabschnitte bis Ende Juni 2019 ein Diesel-Fahrverbot für Autos mit den Abgasnormen Euro 1 bis 5 verhängt werden muss. Laut einer Umfrage des britischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov ist die Stimmung der Deutschen zu den Fahrverboten gespalten: 38 Prozent sind dafür, 43 Prozent dagegen.