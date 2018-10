Zwei Minister in der Lausitz

Andreas Wendt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach einem erneuten Brand in der Lieberoser Heide, wo mehr als sieben Hektar in Flammen stehen, sind heute zwei Brandenburger Minister in Südbrandenburg vor Ort: Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) zieht am Nachmittag in Peitz Bilanz der verheerenden Waldbrandsaison in Brandenburg, Innenminister Karl-Heinz Schröter informiert sich in Lieberose vor Ort über das aktuelle Geschehen. Schröter hat zudem für Dienstag nächster Woche Experten nach Schönwalde-Glien zu einer Fachtagung „Waldbrandbekämpfung im Land Brandenburg“ eingeladen.