Profiboxer René Hübner niedergestochen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der angestrebte Titelkampf am 1. Dezember für den Eisenhüttenstäder Profiboxer René Hübner hängt in der Schwebe. Zwar hat der 67. der unabhängigen Weltrangliste im Cruisergewicht am Sonnabend in Halle an der Saale einen Aufbau-Kampf per K.o. in der 3. Runde gegen Robert Mueller gewonnen, jedoch auf der Rücktour in Berlin sich schwere Verletzungen zugezogen. Bei einer Auseinandersetzung erhielt der 43-Jährige fünf Stiche, darunter einen in die Lunge. Derzeit liegt der Inhaber eines Eisenhüttenstädter Tattoo-Studios im Krankenhaus. „Zur Auseinandersetzung will ich nicht viel sagen. Die Polizei ermittelt, ein Täter soll gefasst sein.“ Befragt zum Kampf am 1. Dezember: „Ich bin ein Kämpfer und war es schon immer. Ich schaffe es.“