Befangenheitsanträge abgelehnt

Potsdam (dpa) Der Revisionsprozess um den Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen wird wie geplant fortgesetzt. Die 5. Strafkammer des Landgerichts Potsdam lehnte am Donnerstag Befangenheitsanträge der Verteidigung des angeklagten Ex-NPD-Politikers Maik Schneider gegen zwei Richterinnen ab. Es lägen keine Gründe vor, die Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Richterinnen begründen könnten, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Feldmann. Auch eine weitere Rüge zur Besetzung des Gerichts wurde abgelehnt.

Die Verteidigung von Schneider hatte den Richterinnen zum Prozessauftakt am Mittwoch Befangenheit vorgeworfen, weil sie einen Antrag des 31-Jährigen auf Haftentlassung mit Verweis auf das erste Urteil des Landgerichts abgelehnt hatten. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben. Daher muss der Prozess neu aufgerollt werden.

Laut dem ersten Urteil der Staatsschutzkammer hatten der 31-jährige Schneider und sein gleichaltriger Komplize im August 2015 eine Sporthalle in Nauen (Havelland), die als Flüchtlingsunterkunft vorgesehen war, gemeinsam niedergebrannt. Dafür und für weitere Straftaten war Schneider zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mitangeklagte erhielt sieben Jahre Haft. In seinem Fall muss nur die Höhe der Gesamtstrafe neu verhandelt werden.