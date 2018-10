A11 weiterhin mit Engpass

Michael Dietrich

Joachimsthal (MOZ) Autofahrer Richtung Berlin müssen wegen Bauarbeiten auf der A 11 weiterhin Geduld aufbringen.

Wie der Brandenburgische Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag mitteilte, sind die Fahrbahnen auf beiden Abschnitten zwar fertig. An der 9 Kilometer langen Baustelle zwischen Finowfurt und Lanke geht es aber weiterhin nur einspurig vorbei. Arbeiten an Übergängen, Fugen und Banketten, Schutzplanken und Markierungen dauern noch an, hieß es zur Begründung.

Richtung Berlin soll die Autobahn voraussichtlich erst ab 20. Oktober wieder durchgängig zweispurig befahrbar sein, Richtung Ostsee erst ab 26. Oktober. Lediglich der kürzere Bauabschnitt zwischen Werbellin und Chorin soll ab diesem Freitag wieder uneingeschränkt befahrbar sein.