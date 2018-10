Radikale Fällung bleibt straffrei

Idyllisches Refugium: Der Finowkanal in Zepenschleuse wurde im Juni 2016 zum Tatort. Trotz der Nist- und Brutzeit fielen zahlreiche Bäume in Ufernähe. Bis heute sind die Kompensationsauflagen dieses Verstoßes noch nicht abgearbeitet worden. © Foto: Hans Still

Hans Still

Zerpenschleuse Nach der Fällung etlicher Bäume entlang des Finowkanals zwischen Zerpenschleuse und Liebenwalde im Juni 2017 sind bis heute nicht alle Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde erfüllt worden. Verantwortlich dafür ist die Gemeinde Wandlitz.

Anwohner und Naturschützer liefen gleichermaßen Sturm, als im Juni 2017 am Finowkanal zwischen Zerpenschleuse und Liebenwalde die Sägen kreischten. Zahlreiche, zum Teil große, alte Bäume wurden gefällt, Totholz entfernt, Bruthöhlen und Lebensstätten zerstört und Uferbereiche stark beeinträchtigt, so die Kritik damals. Begründet wurde diese Fällaktion mit der Verkehrssicherungspflicht. Seit der Eröffnung des Langen Trödel für den Bootsverkehr müsse nämlich gewährleistet sein, dass Bootsbesitzer unbeschadet den Kanal befahren könnten. Der Kanal war längst eröffnet worden, und mit jedem Tag nahmen die Klagen über die nicht gerade bootsgerechten Zustände, über die Gefahr brüchiger Bäume sowie die zu geringen Wassertiefen zu.Der Zerpenschleuser Heinz Otto Schulz gehörte zu den Bürgern, die sich mit dem Gesetzesbruch nicht abfinden wollten. „Wenn unsereiner einen Ast absägt, bekommt er ein Ordnungsverfahren und muss zahlen. Aber wenn Behörden die Gesetze brechen, dann passiert wohl nichts“, schimpft der Mann noch heute. Er stellte am 9. März 2018 wegen der Vergehen nach dem Bundesnaturschutzgesetz Strafanzeige.

Das Verfahren wurde zwar im Juni 2018 eingestellt, dennoch lassen die Aussagen der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) aufhorchen.

Dass der Auftrag zur Fällung nicht in Eberswalde, sondern in Wandlitz unterschrieben wurde, war bislang nämlich nicht bekannt. Laut Staatsanwalt Roland Schmidt sei der Wandlitzer Bauamtsleiter Lars Gesch für die Beseitigung der Bäume verantwortlich. Die MOZ-Nachfrage bei der Kreisverwaltung bestätigt die Verantwortung der Wandlitzer Gemeindeverwaltung. „Die Fällungen wurden durch die Gemeinde Wandlitz im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht beauftragt. Welche Bäume gefällt werden dürfen, wurde im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Allerdings erfolgte die Fällung nicht wie vereinbart bis spätestens Ende März, sondern erst im Mai (und im Juni, A. d. Red.). Außerdem sollte ein Ornithologe die Fällungen begleiten“, antwortet Pressesprecher Oliver Köhler auf eine entsprechende Anfrage.

Somit wurden womöglich die richtigen Bäume gefällt, aber wegen der Nist- und Brutzeit zur falschen Jahreszeit. Eine Straftat, so die Frankfurter Staatsanwaltschaft, sei das aber nicht. „Trotz der fehlenden Fällgenehmigung handelt es sich insoweit nicht um eine Straftat nach Paragraf 71 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), da es sich bei den gefällten Bäumen nicht um streng geschützte Arten handelt. Es liegt insofern eine Ordnungswidrigkeit vor, die bereits von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Barnim verfolgt wurde“, so die Erkenntnis von Staatsanwalt Roland Schmidt.

Eine Anklageerhebung setze voraus, dass in einer Hauptverhandlung eine Verurteilung wahrscheinlicher als ein Freispruch wäre. Dies sei im vorliegenden Fall aber nicht gegeben, so dass der hinreichende Tatverdacht fehle und das Verfahren einzustellen sei, endet der Staatsanwalt in Frankfurt (Oder).Der Landkreis hatte der Gemeinde Wandlitz allerdings Auflagen erteilt, um den unerlaubten Eingriff in der Nist- und Brutzeit zu heilen. „Im Ergebnis dessen wurden durch die Gemeinde Kompensationsmaßnahmen (Baumpflanzungen und Errichtung von Nisthilfen) durchgeführt“, lässt dazu Pressesprecher Köhler wissen.

Tatsächlich wurden die Auflagen bislang nur unvollständig umgesetzt, wie der Wandlitzer Bauamtsleiter Lars Gesch nun einräumt. Demnach seien in der Zeit zwischen März und April 2018 30 Nisthilfe angebracht worden. Bei den Bäumen gebe es aber weiteren Beratungsbedarf. „Angedacht waren Pflanzungen von bis zu 30 Bäumen im Zerpenschleuse Mittelweg. Aber der Straßenverlauf führt zum Teil über Privatland. Wegen früherer Ausgleichsmaßnahmen haben wir in Zerpenschleuse auch Probleme, noch Standorte für Bäume zu finden“, so Gesch. Die Gemeinde wolle nun in den nächsten Tagen die untere Naturschutzbehörde „darüber in Kenntnis setzen“, um andere Standorte zu finden.