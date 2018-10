Hilfe unerlässlich

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es kommt nicht von ungefähr, dass Brandenburg so energisch um Bundeshilfe für die Beseitigung von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg kämpft. Die Mark gilt bundesweit als das Land mit dem größten Anteil an munitionsbelasteten Flächen.

Allein in Oranienburg werden immer noch 300 Blindgänger vermutet. Aber auch in Potsdam oder im östlichen Grenzgebiet entlang von Oder und Neiße wird man noch viele Jahre lang Kampfmittel entdecken, die entschärft werden müssen, um Leib und Leben der Einwohner zu schützen, ihnen irgendwann einen Lebensraum ohne Gefahren durch Kriegslasten bieten zu können und die Regionen konkurrenzfähig zu allen anderen in Brandenburg zu machen.

Im gesamten Land wurden nach der jüngsten Statistik aus dem vergangenen Jahr rund 240 Tonnen Kampfmittel gefunden und vernichtet. Brandenburg gab dafür 10,5 Millionen Euro aus. Auch künftig wird sehr viel Geld nötig sein. Unterstützung vom Bund ist deshalb unerlässlich.