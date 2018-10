Drei Preisträger aus dem Osthavelland

Simone Weber

Ribbeck „Wir verzeichnen in den letzten Jahren eine insgesamt äußerst positive wirtschaftliche Entwicklung im Havelland, speziell im vergangenen Jahr. Die Anfragen für größere zusammenhängende freie Gewerbeflächen können im Osthavelland derzeit nicht mehr befriedigt werden. Der Wustermarker GVZ-Standort gilt jetzt als vollständig vermarktet. Das sah vor Jahren noch ganz anders aus. Das Handwerk prägt die Wirtschaft im Havelland. 90 Prozent davon haben weniger als zehn Beschäftigte”, sagte Landrat Roger Lewandowski (CDU) zur Verleihung der Wirtschafts- und Jugendförderpreise am Mittwoch auf Schloss Ribbeck.

Der Landkreis Havelland verlieh gemeinsam mit den Jurymitgliedern und der MBS als langjährigen Sponsor zum 21. Mal die Wirtschaftsförderpreise und zum achten Mal den Jugendförderpreis. Die achtköpfige Jury vergab die jeweils mit 1.000 Euro dotierten Preise in fünf Kategorien an Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten, Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten, Tourismus, Landwirtschaft sowie Innovation/Gründung.

„Neben Fachkräften werden zunehmend auch geringer qualifizierte Arbeitskräfte gesucht. Das drückt sich auch in weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen aus“, so der Landrat weiter. Zum September waren im Landkreis 4.581 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit sank die Arbeitslosenquote, gegenüber dem Vergleichszeitraum des letzten Jahres, um 0,8 Prozent auf 5,2 Prozent. Für den Altkreis Nauen, in dem die Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent sank, sprach der Landrat von „Vollbeschäftigung”.

Unter den insgesamt sechs Preisträgern waren drei aus dem Osthavelland. In der Kategorie „Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten” erhielt den Wirtschaftspreis die Wepoba Wellpappenfabrik GmbH & Co. KG aus Wustermark. Als Teil der Panther Unternehmensgruppe hat das Unternehmen seit 2004 seinen Sitz im Havelland. Die Firma beschäftigt im GVZ Wustermark rund 290 Mitarbeiter und wurde von der IHK Potsdam in diesem Jahr, mit einer Ausbildungsquote von zehn Prozent, zum Top-Ausbildungsbetrieb des Kammerbezirks gekürt.

In der Kategorie „Landwirtschaft” überreichte Landrat Lewandowski den Preis an die BLT Brandenburger Landtechnik GmbH. Das Unternehmen vertreibt Landmaschinen, Ersatzteile für landwirtschaftliche Technik und bietet den Landwirten der Region ein breites Serviceangebot. Zwei der fünf BLT-Niederlassungen befinden sich in Nauen und Rhinow. Neben dem Vertrieb von Neumaschinen ist das Unternehmen auch überregional als Gebrauchtmaschinenhändler aktiv.

Als besonders innovatives Unternehmen zeichnete die Jury die Firma Easy Lights GmbH aus. Die Dallgower Firma stellt unter anderem genauso innovative wie ausgefallene Bürobeleuchtungssysteme her. Die intelligente Technik der Lampen erkennt per Sensorik, wie viel Licht auf den Schreibtisch abgestrahlt werden muss. So können die Bürolampen auf unterschiedliche Höhen des Schreibtisches reagieren. Dadurch werden die Augen entlastet und die Konzentrationsfähigkeit erhöht.

Die weiteren Preisträger sind die PB ViGoods GmbH aus Rathenow (bis zu 50 Beschäftigte) und die Semliner Hotelbetriebsgesellschaft mbH im Bereich Tourismus. Der Jugendförderpreis ging an die Rathenower Oberschule Johann Heinrich August Duncker für eine praxisnahe Berufsorientierung ihrer Schüler.