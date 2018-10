Schranken für rasende Radfahrer

Uwe Stemmler, Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Rotweiße Schranken sorgten für Diskussionen in zwei Gremien der Stadtverordneten. Sie stehen seit Kurzem im Torbogen des Hauses „Zum Schwan“ an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Im Stadtentwicklungsausschuss forderte Stephan Wende (Linke) am Dienstag den Rückbau. Als Fahrradfahrer fühle man sich „schlicht und ergreifend verarscht“, weil man anhalten und absteigen müsse. Mittwoch erneuerte er seine Forderung im Hauptausschuss. „Als Vermieter habe ich die Pflicht, für die Sicherheit der Mieter zu sorgen“, entgegnete Thomas Buhl, Geschäftsführer der Wohnungswirtschaft. Über Radfahrer, die da durchrasen, hätten sich mehrere Bewohner beschwert, einer sei schon umgefahren worden.

„Wir haben lange für die Schranke gekämpft“, bestätigt eine Anwohnerin bei einem Besuch vor Ort. Obwohl ein Schild es fordere, steige kein einziger Radfahrer ab, um den Durchgang zu passieren; sogar Motorradfahrer nutzten den Weg, um von der Külz-Straße in Richtung Martinigarten zu fahren. „Hier wohnen Menschen, die auf den Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind“, sagt sie. Schon mehrfach habe sie Situationen beobachtet oder selbst erlebt, bei denen es beinahe zu Zusammenstößen gekommen wäre.

Der bekennende Radfahrer Wende wollte am Mittwoch aber nicht nachgeben. Er erinnerte daran, dass dieser Durchgang bei der Sanierung des alten Hauses als schnelle Fuß- und Radwege-Verbindung Richtung Bahnhof politisch so gewollt war. „Wir wollen eine fahrradfreundliche Kommune sein.“

Janett Seiler (BFZ) bestätigte: Ja, das soll ein öffentlicher Weg bleiben – aber der funktioniere nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Deshalb seien die Schranken in Ordnung. Und Gerold Sachse (Linke) drehte die Schraube noch weiter. Als Fußgänger habe er in der ganzen Innenstadt das Problem, dass „Radfahrer auf Gehwegen rücksichtslos durch die Gegend schmettern“. Er verstehe Thomas Buhl, sagte Sachse, und forderte unter zustimmenden Blicken, dass man etwas gegen diese Rücksichtlosigkeit unternehme. Nur durch „rigorose Kontrollen mit der Polizei“ bekomme man die in den Griff. (us/amd)