Seniorenresidenz feierlich eröffnet

Mara Kaemmel

Woltersdorf Bei strahlend schönem Wetter und mit viel guter Laune ist am Donnerstagvormittag die Seniorenresidenz „Alexa“ am Berliner Platz offiziell eingeweiht worden. Der Viergeschosser am Berliner Platz bietet Zimmer für 122 ältere Menschen.

Zur Feier waren rund 60 geladene Gäste gekommen, darunter Klaus Berger und Harald Berghoff, die Geschäftsführer der Alexa Seniorendienste GmbH, die das Haus auf 20 Jahre als Betreiber gepachtet hat, außerdem Kerstin Marsand, Bauamtsleiterin und stellvertretende Bürgermeisterin in Woltersdorf. Sie hatte das vierstöckige Objekt schon kurz zuvor besichtigen können und erklärte: „Ich bin begeistert, das Haus ist wirklich toll geworden.“

Farbige Wände in den Fluren, eine eigene Küche und 122 helle und freundlich möblierte Zimmer zeichnen das Haus aus. Es gibt auch einen großen Speisesaal, in dem die Eröffnungsveranstaltung mit der Theatertruppe ik‘s aus Hamburg stattfand. Johann der Butler, Susi Blondmeier, die Wahrsagerin Goldana und eine alte Dame am Krückstock unterhielten das Publikum mit einem spaßigen Programm und ließen dabei die Entstehungsgeschichte des Hauses Revue passieren. Vorschulkinder der benachbarten Awo-Kita „Fantasia“ sangen den neuen Nachbarn ein Ständchen und verteilten Blumen an die ersten Bewohner des Hauses.

Zu ihnen gehört Hannelore Grätz-Willbrandt. Die 82-Jährige freute sich sehr über diese Geste. Weil sie in ihrem Haus allein nicht mehr zurechtgekommen ist, wohnt sie jetzt seit drei Tagen hier. „Mein Zimmer ist schön“, sagte sie und lobte auch das gute Essen. „Ich habe mich am ersten Tag gleich für einen Linseneintopf entschieden“, erzählte sie.

Der Bedarf an Pflegeheimplätzen und seniorengerechten Wohnungen ist in Woltersdorf groß. Ruth Mayen, die als Mitglied des Seniorenbeirats zu der Feier gekommen war und die Sorgen und Nöte der älteren Menschen in der Gemeinde kennt, erklärte: „Wir freuen uns, dass wir endlich so eine Einrichtung in Woltersdorf haben.“ Entsprechend zufrieden mit dem Zuspruch zeigten sich die Leiterin der Einrichtung, Edda Schlingelhof, und Geschäftsführer Berghoff. Er unterstrich noch einmal: „Die Entscheidung für den Standort war richtig.“

Eigentlich hätte das vierstöckige Pflegeheim bereits im Mai fertig sein sollen. Weil aber überall gebaut wird, waren die Handwerker nicht wie geplant verfügbar. Doch dafür lief etwas anderes viel besser als erwartet. Ko-Geschäftsführer Klaus Berger erklärte: „Wir haben für den Start des Hauses genug Personal gefunden. Das ist beim gegenwärtigen Fachkräftemangel schon was Besonderes.“ Unter anderem veranstaltete das Unternehmen ein Speed-Dating, um Mitarbeiter zu rekrutieren. Rund 30 haben einen Vertrag unterschrieben, wenn das Haus voll belegt sein wird, werden 100 gebraucht. „Es gibt schon eine Reihe von Anfragen. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch die nötigen Kräfte gewinnen können.“

Bei allem Positiven gibt es einen Wermutstropfen: Ob und wann die geplanten Stadtvillen für altersgerechtes Wohnen nebenan gebaut werden, steht noch in den Sternen. Rund 40 kleinere Wohnungen möchte der Investor KT Projekt Woltersdorf GmbH realisieren, die Stellplatzsatzung der Gemeinde verlangt 40 Parkplätze dafür. Die passen aber nicht auf das kleine Grundstück. „Wir stehen als Partner und Betreiber nach wie vor zu dem Projekt“, erklärte Harald Berghoff, „und suchen eine Lösung.“ Auch Kerstin Marsand gab sich optimistisch. „Wir müssen weiter über einen Kompromiss reden.“