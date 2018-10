7500. Blutspende im Gerätehaus

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) „Wenn heute 85 Spender kommen, dann werden wir die 7500. Spende haben“, informierte Steve Rügebrecht vom Vorstand des Vereins. Es kamen letztlich weitaus mehr. Den Blumenstrauß und die Flasche Sekt des Vereins nahm die völlig überraschte Elke Paegelow aus Neuhardenberg entgegen. „Die Würdigung hätte eigentlich mein Mann Christfried verdient“, winkte sie bescheiden ab. Der gehe noch viel regelmäßiger als sie zum Blutspenden. Da beide, als sie sich vor mehr als zehn Jahren in die Spenderliste einreihten, beide in Seelow arbeiteten, nutzten sie immer die Termine im Feuerwehrgerätehaus. Dabei ist es bis heute geblieben. Sie spende, weil sie wisse, wie dringend Blut gebraucht werde, erklärte die 59-Jährige. Sie war trotz Urlaubs extra nach Seelow gekommen.

DRK-Blutspendedienst und der Feuerwehrverein zeigten sich von der erneuten Resonanz mehr als zufrieden. Seelow erwies sich wieder als Spende-Hochburg. Das DRK-Team war im Wissen um den großen Andrang mit einem Doppelteam angereist, so dass immer sechs Personen gleichzeitig spenden konnten. Insgesamt gab es 107 Blutspenden. Es waren sogar noch mehr gekommen, jedoch durften neun Personen nach der ärztlichen Untersuchung nicht spenden. Letzter Termin in diesem Jahr ein Sonntag und zwar der am 23. Dezember.