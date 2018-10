Verzögert, aber trotzdem zufrieden

Siegmar Trenkler

Wuthenow (MOZ) Obwohl der ursprüngliche Zeitplan nicht mehr eingehalten werden kann, ist Wuthenows Ortsvorsteher Axel Noelte glücklich über das Fortschreiten der Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus. „Es nimmt langsam Form an“, sagte er am Donnerstag auf Nachfrage. Der Essenraum, an dem aktuell gewerkelt wird, könnte in rund 14 Tagen fertig sein. „Es sind nur noch Restarbeiten vom Maler und dem Elektriker zu erledigen.“ Danach wird der nächste Teil der schrittweisen Sanierung des Hauses angegangen: die Sanitärräume. Auch die Teeküche, die für die Öffentlichkeit nutzbar sein soll, wird dann begonnen. Es gibt im Haus zwar schon eine Küche. Weil in dieser aber noch regelmäßig Essen für die Kantine zubereitet wird, ist es aufgrund von Hy­gienevorschriften nicht möglich, diese der Allgemeinheit zugänglich zu machen. „Es geht immer nur in kleinen Schritten voran, weil wir nebenbei den Betrieb weiter aufrechterhalten wollen“, erklärte Noelte.

Mit dem Zeitplan, der sich für die weiteren Arbeiten ergibt, ist Noelte nicht ganz zufrieden. „Wir wollten schon weiter sein.“ Vieles wird in Eigenleistung der Bürger erledigt, die nicht immer Zeit haben. Weil es auch Verzögerungen bei einzelnen Gewerken gegeben habe, die sich wiederum auf den Start nachfolgender Firmen ausgewirkt habe, die wegen der guten Auftragslage ihren Beginn der Arbeiten auch nicht immer passend verschieben konnten, hinke man etwas hinterher, so Noelte.

„Wenn wir mit dem Haupthaus 2019 fertig werden, haben wir aber einen weiten Weg geschafft“, sagte er. Der nächste Schritt sei dann der Saal. Bevor dort allerdings etwas getan werden könne, müsse Geld gesammelt werden. Und derzeit ist nicht absehbar, wie hoch die dafür nötigen Summen ausfallen werden. „Wir müssen uns dann erst einmal mit Baufachleuten die Wände ansehen, um zu schauen, wie viel gemacht werden muss. Wir wollen so wenig wie möglich verändern. Aber zum Beispiel die Fenster müssen angefasst werden. Schon allein für den Schallschutz für die Nachbarn müssen sie erneuert werden.“

Weil die Mittel nicht mehr komplett im aktuellen Jahr ausgegeben werden können, muss laut Noelte beantragt werden, einen Teil davon nach 2019 übernehmen zu dürfen. Erste Vorgespräche dazu habe es bereits gegeben.(zig)