Stadt prüft Ausweichquartiere

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Rathaus am Marktplatz gehen bald die Lichter aus. Denn während der Sanierung, die Ende 2019 beginnen soll, bleibt zumindest der Verwaltungstrakt des rund 760.Jahre alten Gebäudes geschlossen. Im Gegensatz zum Landesmuseum, dem Kabarett und der Gastronomie, die im Objekt bleiben, müssen die 130 Angestellten ihre Büros räumen und umziehen. Doch bis es soweit ist, muss erst ein Ausweichquartier für die Bauzeit gefunden werden.

Derzeit prüft die Verwaltung gleich drei Immobilien, die als solches möglicherweise in Frage kommen, antwortete Baudezernent Jörg Gleisenstein (Grüne) am Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss auf eine Anfrage des Abgeordneten Thomas Wenzke (CDU). Zum einen sei man mit der Wohnungswirtschaft über das ehemalige Gebäude der Arbeitsagentur an der Robert-Havemann-Straße im Gespräch. Das Haus war bis Dezember 2014 Sitz des Jobcenters, das heute im Neubau in der Heinrich-von-Stephan-Straße beheimatet ist. Untersucht würden außerdem Räume im derzeitigen Gesundheitszentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Franz-Mehring-Straße. Die dort ansässigen Arzt- und Therapiepraxen ziehen im Dezember diesen Jahres in das neue Wohn- und Versorgungszentrum in der Heilbronner Straße. Eine weitere Alternative sei das ehemalige Hauptpostgebäude in der Logenstraße, so Jörg Gleisenstein weiter. Alle drei Angebote sollen noch im Oktober vorliegen, sodass die Entscheidung getroffen und der Baukommission auf deren nächster Sitzung Ende November mitgeteilt werden könne.

Seitens der Stadtverwaltung sei das Zentrale Immobilienmanagement (ZIM) mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt. Der Zeitplan für die Sanierung würde derzeit erarbeitet. Für die Sanierung stehen rund 25 Millionen Euro zur Verfügung. Sie umfasst die Abdichtung der Wände, den Rückbau von Büros im Dach, neue Heizungs- und Elektroanlagen und vieles mehr. (soj)