Feuerwachenbau kann beginnen

Stefan Lötsch

Die Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch war noch einmal geprägt von dem Fraktionswechsel von Egon Niemack zur AfD. Zahlreiche Ausschüsse mussten neu besetzt werden. Derweil informierte Bürgermeister Frank Blazer, dass der Haushalt der Stadt für das laufende Jahr genehmigt ist.

Noch saßen sie nicht zusammen, sondern hintereinander: Der Wechsel von Egon Niemack von der Fraktion Bürgervereinigung/Piraten/Grüne zur AfD führte am Mittwoch bei der Stadtverordnetenversammlung nicht nur dazu, dass die Sitzordnung im Saal der Stadtverordnetenversammlung verändert werden musste. Da die AfD-Fraktion nun über drei, die Bürgervereinigung nur noch über fünf Mitglieder verfügt, hat sich auch das Kräfteverhältnis in den Ausschüssen verändert. Den größten Teil der Sitzung nahm die Neubesetzung von Gremien ein.

Zuvor meldete sich aber Erich Opitz, noch Fraktionsvorsitzender der Bürgervereinigung/Piraten/Grüne, zu Wort und gab seinem ehemaligen Fraktionskollegen Erich Niemack noch ein paar mehr oder weniger böse Worte mit auf den Weg. Denn Niemack hatte nicht zuletzt im Internet mitgeteilt, dass er sich in seiner ehemaligen Fraktion, wo er stellvertretender Vorsitzender war, nicht mehr wohlgefühlt habe. Erich Opitz: „Ich bin erstaunt, was da verbreitet wurde.“ Niemand sei gehindert worden, Anträge einzubringen. Er habe einen ganzen Hefter der Anträge, die von Mitglieder- der Bürgervereinigung eingebracht wurde, aber kein einziger von Egon Niemack. „Herr Niemack hat am meisten von allen Abgeordneten gefehlt, er ist am meisten bei Versammlungen zu spät gekommen und früher abgehauen.“

Dagegen war die erforderlich Neu- und Umbesetzung der Ausschüsse und der Aufsichtsräte der Gebäudewirtschaft sowie der Stadtwerke von nüchterner Sachlichkeit geprägt. Eine Premiere war es, dass über jeweils einen Sitz im Aufsichtsrat der Gebäudewirtschaft sowie in den Stadtwerken zwischen der AfD und der Linken-Fraktion gelost werden musste. Während bei den Stadtwerken alles so bleibt wie bisher, die Linke ihre zwei Aufsichtsratsmandate behält, entschied bei der Gebäudewirtschaft das Los für die AfD. Die Linke muss ihren zweiten Sitz abgegeben, die AfD kann erstmals mit Steffen Böhme einen eigenen Vertreter in das Gremium schicken. Durch die Veränderung der Stimmengewichte gab es auch einen Wechsel im Vorsitz von zwei Ausschüssen. So wird Ingrid Freninez (CDU) künftig den Ausschuss für Familie, Schule und Soziales leiten, der bisherige Vorsitzende, Bernd Schneider (Bürgervereinigung) ist nun Vorsitzender des Ausschusses für Petitionen, Ordnung, Recht und Sicherheit.

Derweil hat Bürgermeister Frank Balzer während der Sitzung der Stadtverordneten darüber informiert, dass die Kommunalaufsicht des Landkreises den Haushalt der Stadt genehmigt hat. Auch wenn nur noch fast drei Monate bis zum Ende des Jahres Zeit bleiben, hat der Bescheid doch noch Auswirkungen. Denn bisher galt in der Stadtverwaltung eine vorläufige Haushaltsführung. Neue Investitionsprojekte durften nicht begonnen werden, es sei denn dafür hätte Notwendigkeit bestanden. Mit dem Bescheid kann nun offiziell mit dem größten Bauprojekt der nächsten Jahre begonnen werden, nämlich der Feuerwache, die auf einem Grundstück an der Ecke Beeskower Straße/Oderlandstraße entstehen soll. Rund sechs Millionen Euro sollen dafür ausgegeben werden, wobei die Stadt nur einen geringen Anteil selbst tragen muss. Bis Dezember soll die alte Villa, die noch auf dem Areal steht, abgerissen werden.

Die Kommunalaufsicht hat die Genehmigung ohne Auflagen erteilt. Zu den nach wie vor hohen Kassenkrediten in Höhe von rund 40 Millionen Euro wird lediglich angemerkt, dass die Erlöse aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen dazu verwendet werden sollen, diesen Betrag zu minimieren.