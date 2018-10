Stadt-Etat entspannt sich

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Die Angermünder Kämmerin Ingrid Greschus hat in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch die Eckdaten des Haushaltsplanes 2019 vorgestellt. Auch die Aussichten bis 2022 haben sich im Vergleich zum Jahresanfang wesentlich verbessert.

Der Ergebnishaushalt umfasst rund 26 Millionen Euro. Daraus werden unter anderem Personalkosten, Transferaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen finanziert. 28 Prozent der Summe werden allein für Personalkosten verwendet. Erhöhungen resultieren zum Beispiel aus Tarifsteigerungen und zusätzlichen Personalstellen in einzelnen Fachbereichen.

Entlastung bringt die Senkung der Kreisumlage auf 41 Prozent. Auf Nachfrage von Frank Bretsch von der Fraktion SPD/B90-Grüne/FDP informierte Ingrid Greschus, dass der Stadt durch die gesenkte Kreisumlage etwa 500 000 Euro für Investitiotionen bleiben.

Für investive Maßnahmen stehen 2019 fast fünf Millionen Euro zur Verfügung. Geplant sind diese überwiegend für Straßenbaumaßnahmen, das Museum, Schulen, Brandschutz, die Erschließung von Bauland und die Stadtsanierung. Aber auch in die Dorfgemeinschaftshäuser, Kitas und Horte, das Strandbad und in die EDV fließen Gelder. Die Steganlage im Strandbad ist mit 125 500 Euro im Plan. Fast 322 000 Euro kommen der Sanierung des Stolper Turms, 424 000 Euro der Burg Greiffenberg und 270 000 Euro des Dorfteiches Gellmersdorf zugute. Für 250 000 Euro werden Straßen und Brücken saniert.

Zur Weiterentwicklung werden bis 2020 rund 2,8 Millionen Euro eingeplant, und zwar für die Sanierung der Brüderstraße 18, die Schulstandorte, das Strandbad und die Erschließung von Bauland.

Am 23. Oktober werden die Ortsbeiräte zum Haushaltsentwurf angehört. Nach dem Hauptausschuss soll die Stadtverordnetenversammlung darüber am 12. Dezember beschließen.

Gerhard Scholze von der Ländlichen Bürgergemeinschaft bezeichnete die Haushaltssituation als positiv, kritisierte jedoch, dass im nächsten Jahr nur die Zuchenberger Straße saniert werden soll. In der 2016 beschlossenen Straßenbaubedarfsatzung bis 2021 seien etwa 20 Straßen in den Ortsteilen aufgeführt. Davon sei noch keine realisiert. „Für die Folgejahre sind keine Maßnahmen im Entwurf. Ist das so?“, fragte er an und erinnerte daran, dass der Ortsbeirat und Bürger Frauenhagens seit fünf Jahren den Ausbau der Verbindungsstraße nach Welsow wünschen. Auch ein Radweg würde reichen. Das sei keine Frage der Realisierung, sondern der Bedarfsplanung und Beantragung von Fördermitteln, erklärte Bürgermeister Frederik Bewer. Dazu soll es eine schriftliche Antwort geben. Wie weitere Wortmeldungen zeigten, gibt es noch mehr Begehrlichkeiten. Auch sollten gestellte und noch nicht erledigte Anträge aus den Ortsteilen nicht hinten runter fallen, sondern im Gespräch bleiben, meinte Burkhard Grambauer von der LBG.