Red Cocks stürmen an die Tabellenspitze

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Die Basketballer der Red Cocks Frankfurt stehen in der Landesliga nach vier Spielen ohne Punktverlust überraschend auf Platz 1 der Tabelle. Beim ersten Heimspieltag der Saison gelangen dem Team um Spielertrainer Arkadiusz Sowa in der Halle am Oberstufenzentrum am Sonntag zwei Siege.

Keine Zweifel am Erfolg ließen die Oderstädter in der ersten Partie gegen den Oranienburger BV II aufkommen. In ihrem ersten Heimspiel der Saison besiegten sie den amtierenden Vizemeister und zweimaligen Landesliga-Sieger am Ende unerwartet deutlich mit 84:45 (26:5, 23:18, 21:12, 14:10). Bereits im ersten Drittel setzten sich die Red Cocks deutlich ab. „Die Oranienburger haben eine sehr erfahrene Truppe, die vor zwei Jahren die Landesliga gewonnen hat. Allerdings sind sie auch schon etwas älter. Wir haben mit hohem Tempo agiert und konnten hoch gewinnen. Dabei hat jeder Spieler im Kader seine Minuten bekommen“, berichtete Arkadiusz Sowa. Der Spielertrainer war selbst mit 15 Punkten erfolgreich. Bester Scorer war Marcin Kiedrowicz mit 27 Zählern.

Im zweiten Spiel besiegte der SV Babelsberg 03 in seiner ersten Partie der Saison die Oranienburger Oberliga-Reserve mit 69:53.

In einer hart umkämpften und offenen Partie bezwangen die Red Cocks anschließend die Babelsberger mit 67:62 (14:16, 13:18, 14:10, 26:18). Die Gäste aus Potsdam machten es den Frankfurtern allerdings ungleich schwerer als die Oranienburger und führten zur Halbzeit noch mit 34:27. Doch dann nahmen die Red Cocks einen Positionswechsel in der Verteidigung vor, der sie zurück in die Erfolgsspur brachte. Im Schlussviertel trumpften sie stark auf und erzielten gegen eine gute Mannschaft 26 Punkte.

Vor allem Aufbauspieler Konrad Jelski zeigte nach dem Seitenwechsel seine Klasse. Der 22-Jährige avancierte mit seiner aggressiven und aufmerksamen Deckung, seinen pfeilschnellen Dribblings sowie seiner starken Wurfquote zum besten Mann auf dem Feld. „Konrad spielt seit der letzten Saison bei uns und ist sehr wichtig für unser Spiel“, lobte Sowa. Der Spielertrainer selbst konnte nur noch einige Minuten auflaufen, nachdem er sich an der Leiste verletzt hatte. „Ich hatte viel zu organisieren, daher konnte ich mich nicht richtig warm machen“, erklärte Arkadiusz Sowa, der beim Stadtsportbund arbeitet.

Er hat nach dem plötzlichen Tod des Basketball-Beauftragten der Red Cocks Maciej Preihs alle Hände voll zu tun mit Organisieren, Training-Leiten und Spielen. „Wir wollten in diesem Jahr erstmals eine zweite Mannschaft aufbauen, aber viele Spieler sind dann kurzfristig wieder abgesprungen, daher mussten wir das Team leider wieder abmelden“, berichtete der 34-Jährige. Derzeit besteht die Mannschaft der Red Cocks aus polnischen Spielern sowie einem Spanier und einem Ukrainer. „Wir würden uns aber sehr über deutsche Mitspieler freuen“, versicherte der Pole.

Die Frankfurter stehen nach vier Spielen auf Platz 1 der Tabelle. „Das ist überraschend für uns, aber wir wissen, dass die Saison noch lang ist“, sagte Sowa. Die nächsten Partien finden am 17. November in Woltersdorf statt. Gegner sind dann der gastgebende Sportverein sowie die BG Schwedt.